Trágico final en Oruro: Mujer extraviada durante un mes muere por inanición a 30 kilómetros de su casa

Mujer desaparecida es encontrada sin vida tras 30 días extraviada en Caracollo.

Fuente: https://lapatria.bo

Una mujer de aproximadamente 40 años fue encontrada sin vida en el municipio de Caracollo, después de haberse extraviado durante más de 30 días. Según el informe del Ministerio Público, la autopsia reveló que la causa de su muerte fue la inanición, ya que no había consumido alimentos ni agua durante todo ese tiempo.

Descartando inicialmente la posibilidad de un feminicidio, las autoridades determinaron que la fallecida sufría de una discapacidad mental alta y solía perderse con frecuencia, regresando a su hogar después de varios días. Sin embargo, en esta ocasión, la mujer fue encontrada a una distancia de 20 a 30 kilómetros de su hogar, en una zona de matorrales y sin vida.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que no se encontraron indicios de la intervención de una tercera persona en la muerte de la mujer. No obstante, se ha iniciado una investigación por el delito de homicidio culposo, debido a que la fallecida requería cuidados constantes debido a su discapacidad. La familia reportó su desaparición y la buscó intensamente, pero lamentablemente no la encontraron hasta pasados más de un mes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El cuerpo de la mujer fue hallado entre matorrales y presentaba signos evidentes de inanición / Felcc

Con este hallazgo, se descarta la posibilidad de un quinto feminicidio en el departamento de Oruro, según explicó Morales. Las investigaciones continúan y se espera obtener más información en las próximas horas.