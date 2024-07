Transporte pesado en estado de “emergencia” y Gobierno afirma que hay avance en los acuerdos

El sector del transporte pesado se encuentra en estado de emergencia debido a que sus demandas que fueron acordadas con el Gobierno no se vienen cumpliendo, mientras tanto el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño afirma que existen avances y “buenas relaciones”.

Camiones del Transporte Pesado. Foto: ABI

Fuente: ANF

“Sólo hay que ver el tema del combustible, se puede ver en los surtidores, cualquier cantidad de camiones que están parados, pero el día, en la reunión dijeron que vamos a mejorar, va haber cualquier cantidad de combustibles. Hoy por hoy, vemos que el combustible es el elemento esencial de transportista, se va esfumando cada día más y más, los fines de semana es peor, había filas de tres a cuatro cuadras, y no hay quién responda a nuestras peticiones, por eso el transporte pesado está en estado de emergencia”, señaló Hugo Ramos dirigente del transporte pesado.

Asimismo, anunció que no descartan tomar medidas de presión, porque muchos afiliados a su sector se están viendo afectados económicamente.

“Nosotros no vamos a descartar medidas de acción de defensa de nuestro gremio, hoy por hoy muchos transportistas estamos en las calles, ya no podemos cumplir nuestras deudas en los bancos, no podemos cumplir nuestros impuestos, no podemos viajar tranquilamente porque no hay combustible, por eso el Estado boliviano tiene que cumplir con el sector”, dijo.

Montaño en conferencia de prensa, declaró que tiene contacto con la dirigencia y que existen avances en lo acordado con este sector.

“Nosotros estamos en contacto con los dirigentes, hoy día tienen reunión con el viceministro de Transportes, para ver el tema de los incorporados y cerrar, porque no solamente es la CBT, la que está pidiendo el tema de los incorporados, sino también la federación del transporte federado, el transporte libre, y cooperativizado”, manifestó.

Señaló que ayer, se ha presentado decretos supremos en “favor” del transporte, que serán remitidos al Consejo de Política Económica y Social, para su discusión entre todos los ministerios y posteriormente con toda “seguridad”, se “defenderá” en gabinete.

“Pero, lo importante es que se ha avanzado en todo lo que respecta a los acuerdos que se han realizado; específicamente hay algunas personas del transporte que en proximerías a la realización de un Congreso, porque también hay elecciones del sector de transporte, cada quien quiere llevar agua a su molino, pero hay muy buena relación”, agregó.

/Era