Transportistas de carga pesada piden al Gobierno que deje de mentir sobre la importación de carburantes

Ante las afirmaciones del presidente Luis Arce sobre los obstáculos para la importación de diésel, la cámara boliviana de transporte pesado nacional e internacional le pidió que deje de mentir a la población, porque dijeron que no existen problemas climatológicos en el puerto de Arica, en Chile, para que lleguen los buques con carburantes.

“No se le puede creer nada al Gobierno, nosotros viajamos de forma constante al puerto de Arica y si hubo una pequeña marejada, pero que no afectó al desembarque de los buques. Además, no atracan en los muelles porque cuentan con válvulas flotantes para transportar el carburante”, afirmó a la ANF el dirigente del transporte pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez.

En un breve mensaje, el jefe de Estado dijo el jueves que en el puerto de Arica se encuentran los buques varados porque no pueden descargar el combustible debido a la situación climática, a tiempo de reconocer que el país está en crisis.

Tras esa declaración, un medio chileno calificó de falso el supuesto cierre del puerto de Arica, como indicaron las autoridades y que hubiera afectado a la llegada de combustible, si bien se presentaron marejadas solo causó el cierre temporal por 40 horas.

El dirigente dijo que el lunes se trasladó hasta el sector portuario y afirmó que el desembarque de mercadería era normal, que no había ningún problema tal como lo afirmaron las autoridades de gobierno.

“De forma personal el lunes me he trasladado hasta Arica, el puerto no estaba cerrado, la atención y el desembarque de la mercadería estaba normal. El Gobierno no quiere asumir su responsabilidad y pretende culpar a otros sectores o factores por la falta de diésel”, añadió.

Al respecto, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Héctor Mercado, señaló que el Gobierno está usando pretextos para no asumir su responsabilidad por la falta de carburantes.

“Lamentamos que el presidente del Estado esté realizando esas declaraciones y responsabilizando a la situación climatológica o a la Asamblea Legislativa que no está aprobando los créditos internacionales. No quieren admitir que es responsabilidad de ellos y no de otros sectores, la culpa es de ellos porque no realizaron inversiones en la exploración gasífera”, protestó.

Ambos dirigentes confirmaron el desarrollo del ampliado nacional previsto para el martes 30 de julio en la ciudad de Sucre, no descartan que se dispongan medidas de presión ante la falta de solución a sus demandas.

Filas

Por otra parte, Gutiérrez dijo que realizaron un recorrido por los diferentes surtidores en la ciudad de Oruro, donde se pudo verificar las interminables filas de camiones, maquinaria pesada y buses del transporte interdepartamental para adquirir diésel.

“Las filas en las estaciones de servicio son interminables, cientos de camiones están esperando para comprar diésel, no podemos continuar de esa forma porque el único afectado es el transportista”, manifestó.

En los videos que envió el dirigente a ese medio se observó las largas filas de camiones en las estaciones de servicio Excel, del sector Norte de la ciudad. La misma situación se replicó en el surtidor Volcán, la fila comenzaba desde el sector Los Pinos hasta el Casco del Minero que se encuentra al ingreso de Oruro.

