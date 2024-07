Tras avasallamientos, alcalde de San Pedro pide a la justicia y al INRA hacer su trabajo

El alcalde del municipio cruceño de San Pedro, Ramiro Bartolomé Escalante, demandó a la justicia y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) asumir acciones con miras a frenar los avasallamientos que vienen golpeando a esta región.

“Como municipio no estamos apoyando o incentivando el avasallamiento, más bien queremos que la justicia haga su trabajo y que el INRA haga su trabajo, se identifique las tierras fiscales, y dote a los que no tienen tierras, así en forma abierta, no violentando familias, personas”, sostuvo el burgomaestre en un encuentro de emergencia convocado por el sector productivo.

Esta semana saltaron diferentes denuncias por la toma ilegal de tierras, situación que derivó en la aprehensión de más de 50 personas, siendo la mayoría enviada con detención preventiva a la cárcel de Montero.

Bartolomé Escalante sostuvo que no tiene nada que ver con estos grupos irregulares y se comprometió a tomar parte en la lucha frontal contra este ilícito que tiene en vilo a los productores y amenaza a la producción de granos y alimentos.

