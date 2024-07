Tras detención de una madre por jalarle las orejas a su hija, una mujer denuncia que recibe amenazas

Fuente: Unitel

Una mujer en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, denunció que recibe amenazas y amedrentamiento por parte de allegados a una madre, quienes es investigada por “casi arrancar la oreja” a su hija de ocho años de edad.

La mujer señaló que la niña le mostró una herida en la oreja y luego llegó la Defensoría de la Niñez, pero negó que ella hubiera realizado alguna acusación.

“Su orejita estaba sangrando y ese día me hizo ver (la herida). Al poco rato vinieron de la Defensoría y preguntaron por ella. (La niña) ha dicho cómo le han maltratado, pero yo no sé. Su mamá dice que le maltrató. Ahora la gente me amenazó como si yo fuera la culpable”, señaló la mujer entre lágrimas al medio InfoYapacani.

La mujer señaló que los amigos de la madre investigada, amenazan con hacerla botar del barrio donde por su supuestamente ser la denunciante de maltrato infantil.

“Yo no puedo decir nada porque de todo me amenazan”, indicó la mujer y afirmó que ella no llamó a la Defensoría.

Según medios locales, la madre acusada fue enviada a la cárcel con detención preventiva.