Trump explica por qué no le gustan las sanciones

El candidato presidencial estadounidense Donald Trump no es partidario de sanciones. Así lo afirmó el político en una entrevista que dio a Bloomberg, publicada este martes.

«Lo que estamos haciendo con las sanciones es obligar a todo el mundo a alejarse de nosotros. Así que no me encantan las sanciones», señaló el exmandatario, al comentar la política de la Administración estadounidense respecto a Rusia. Según la agencia noticiosa, Trump dejó en claro que no es partidario de los esfuerzos de EE.UU. para «castigar» a Moscú por su operación especial en Ucrania. Asimismo, criticó la idea de que Washington debe ayudar y proteger a Taiwán.

El expresidente dijo que tenía una buena relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, lo que fue un factor de contención del conflicto ucraniano. «Putin y yo nos llevábamos muy bien, con nuestra relación. Nunca estuvimos en peligro de guerra», expresó.

Ahora, según Trump, el mundo se ha vuelto más peligroso porque el actual presidente, Joe Biden, con sus acciones, ha obligado a Rusia y China a «casarse». «Biden es un estúpido. Ha obligado a Rusia y China a casarse. Se casaron. Luego acogieron a su primo pequeño, Irán, y luego acogieron a Corea del Norte. No necesitan a nadie más», aseveró.

Sin embargo, durante su mandato como presidente de Estados Unidos, entre 2017 y 2021, Trump dijo que no se planteaba levantar las sanciones impuestas a Rusia por los sucesos de Crimea. Además, a finales de 2019, por ejemplo, Trump firmó un presupuesto de defensa que incluía restricciones a las empresas proveedoras de buques para la construcción del gasoducto Nord Stream 2.