Tucker Carlson cree que incluso un muerto puede convertirse en presidente de EE.UU.

«Y odiáis decirlo, pero también es verdad, es un hecho que podrías coger, no sé, un maniquí, una persona muerta y hacerla presidente si… No, podríais, solo digo [que es] teóricamente posible con suficientes trampas , que podría pasar», declaró, tras lo cual el público gritó y aplaudió.

Tucker Carlson – «It’s a fact that you could take a mannequin, a dead person, and make him president»

I believe some people have been dropping hints about the puppet show for a long time. https://t.co/peXJUv7FFq pic.twitter.com/6AhvrmBJ0p

— Kab (@Kabamur_Taygeta) July 19, 2024