‘Tuto’ Quiroga habla sobre la falta de dólares y responsabiliza a Evo y Arce

Fuente: Red Uno

Jhovana Cahuasa

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, habló este jueves en una entrevista exclusiva en el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, sobre la falta de dólares en el país y los efectos que esto está provocando en la economía.

“El problema es que, cuando no tienes los dólares, no para hasta llegar al cielo y eso pasa en Argentina, lo sigues persiguiendo”, manifestó Quiroga.

‘Tuto’ Quiroga, indicó que el tipo de cambio no debe moverse, pues no hay un ‘colchón’ que lo sustente.

“En la calle va más rápido de lo que tú vas anunciando oficialmente si no tienes el colchón de dólares, si no tienes el barril de dólares”, agregó Quiroga.

Así mismo, acusó al expresidente Evo Morales y al actual mandatario Luis Arce de ser la ‘yunta’ y los responsables de la crisis económica actual que se vive en el país.

“Evo dice que es culpa de Arce. Evo aquí está la libreta 71%, Evo Morales presidente, Arce ministro. El otro 29% el dedazo del jefazo y pelean por todo esto echándose la culpa, cuando son la yunta que ha hecho este saqueo y son corresponsables y están preocupados por las siglas, por los jueces y no dan respuestas económicas al drama que se vive en el país”, detalló.

Según Tuto Quiroga los dólares se ‘fueron del país’, gracias a las acciones efectuadas presuntamente por el anterior gobierno, señaló que existe un cuadro en el que detalla los movimientos económicos que se habrían realizado.

“Los dólares se fueron yo siempre muestro este cuadro, se llevaron de gas $us 60.000, $us 20.000 del Banco Central, $us 13.000 de deuda externa, $us 8.000 de las gestoras, incluyendo este reporte oscuro que hicieron”, puntualizó Quiroga.