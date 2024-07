Tuto Quiroga: “Las elecciones en Venezuela no van a ser justas, no van a ser libres, ni transparentes”

En contacto con UNITEL desde Panamá, Jorge ‘Tuto’ Quiroga consideró que la prohibición de ingresar a Venezuela se debe a que “Maduro lidera una dictadura dura, pura y feroz”.

El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga fue impedido este viernes de viajar a Venezuela desde Panamá junto a otros tres expresidentes y una expresidenta críticos al gobierno de Nicolás Maduro y que iban a Caracas a invitación de María Corina Machado.

El exmandatario boliviano consideró que los comicios electorales de este domingo en Venezuela “no van a ser libres, ni justas ni transparentes”.

Quiroga reveló que desde la empresa aérea les mencionó que tenían cuestionamientos del gobierno de Venezuela porque los exmandatarios “no eran bienvenidos”. Añadió que pidieron una disposición por escrito, que no llegó, por lo que subieron al avión.

”Llegó la información de Copa, donde el gobierno venezolano decía que no podía ingresar al espacio aéreo venezolano Quiroga, Fox y todos los que estábamos en el avión”, indicó.

“El impedir que un avión comercial de un tercer país entre a Venezuela es digno de una dictadura oprobiosa y repugnante”, indicó.

Consideró que la razón por la que el presidente de Venezuela impidió su ingreso es porque “Maduro lidera una dictadura dura, pura y feroz”.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció este viernes que autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exgobernantes.

El jueves, el dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela.

”Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (…), le dicen: ‘por favor, tenga la amabilidad, y se retira’ (…). No están invitados, son showseros”, dijo en su programa de televisión. “Acá no van a venir a joder; este país se respeta”, agregó, citado por la agencia AFP.