Un coche vuela por los aires y vuelca tras un accidente masivo durante una competición

Los choques ocurrieron al entrar los autos en la primera curva de la competencia, después de que uno de los conductores perdiera el control de su auto y quedara ubicado transversalmente en la pista. Todos los pilotos involucrados salieron ilesos.

Another look at the Turn 1 incident.

All drivers involved have been seen and released.

📺: #IndyTO on Peacock pic.twitter.com/RmxKTYUC0z

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 21, 2024