Un cohete de SpaceX falla por primera vez en casi una década

De acuerdo con SpaceX, la primera etapa del Falcon 9 funcionó con normalidad, impulsando a su segunda etapa, con el lote de los dispositivos satelitales a bordo, hacia la órbita planificada. Esta sección del cohete logró aterrizar en la plataforma marítima ‘Of Course I Still Love You’ después de desprenderse de la sección superior.

Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship, completing our 70th mission of the year! pic.twitter.com/PKxveAEju5

Sin embargo, la segunda etapa del vehículo de lanzamiento, que fue diseñada para propulsar y desplegar los satélites en el espacio, falló de manera abrupta. Inicialmente, SpaceX explicó que «el motor de la segunda etapa no completó su segunda combustión», por lo que los dispositivos Starlink fueron desplegados «en una órbita más baja de lo previsto».

Más adelante, la compañía explicó que una fuga de oxígeno líquido en la etapa superior provocó que el motor experimentara una anomalía, por lo que no pudo completar su segunda combustión. A pesar de que esta sección sobrevivió y logró desplegar los satélites, no pudo circularizar su órbita.

You don’t normally see a Falcon9 second-stage do THIS! – Short Clip 👀 🚀

This is right at T+05:00 minutes, zoomed in on the 2nd stage view. @SpaceX pic.twitter.com/IgB6iJPYgu

— Dave the Blind Tesla Guy (@DaveWarnedYou) July 12, 2024