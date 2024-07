Un funcionario chavista publicó una selfie en un centro de cómputos y alimentó las denuncias de fraude

La imagen muestra varias pantallas donde se reflejan datos de la derrota de Nicolás Maduro en varios distritos durante el conteo oficial de votos de las elecciones presidenciales del domingo. Dirigentes opositores dijeron que se puede ver la tendencia favorable a Edmundo González Urrutia.

Fuente: https://tn.com.ar

El caso estalló el domingo por la noche. Un funcionario electoral “chavista” quiso alimentar sus redes sociales con una “selfie” en un centro de cómputos y provocó un escándalo. ¿La causa? La imagen subida a su Instagram muestra varias pantallas donde se reflejan datos de la derrota de Nicolás Maduro en varios distritos durante el conteo oficial de votos de las elecciones presidenciales del domingo.

La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram @*rubenflores2022_, un militante chavista que es jefe de Mercado de Alimentos S.A (Mercal) en Aragua. Se trata de uno de los programas sociales incentivados por el gobierno venezolano. En su cuenta se muestra varias fotos de su militancia oficialista, entre ellas una con Maduro.

En la foto publicada por Flores se ve una oficina de conteo de votos colmada de pantallas con gráficos en los que el color azul le gana al rojo, característico del chavismo. La sospecha es que fue tomada desde un centro de cómputos. Incluso, los porcentajes que se observan en los gráficos muestran una rotunda victoria de la oposición.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Se coló una foto de un miembro de la sala de totalización, y en las pantallas aparece la tendencia de Edmundo (González Urrutia) ganador. Luego se informó que esa persona había sido destituida”, dijo a TN la exprecandidata presidencial opositora Tamara Adrián.

La fotografía fue viralizada desde el sitio @cazamosfakenews, que se define como una organización anti-Desinformación venezolana.

“Esta foto viral es reciente. Fue publicada por el Jefe Estadal de Mercal del estado Aragua el 28 de julio a las 7:52 p. m. Hasta el momento no se conocen detalles sobre a qué se refieren los diagramas circulares que aparecen en las pantallas de esta sala de monitoreo. Pero la foto sí es reciente. Fue publicada anoche en la cuenta de Instagram de Rubén Flores, Jefe Estadal de Mercal (uno de los programas sociales del gobierno) del estado Aragua”, señaló el posteo.

La imagen que se hizo viral sobre el resultado de las elecciones en Venezuela (Foto: X/@cazamosfakenews)

En un posteo posterior, el sitio @cazamosfakenews aclaró: “Reiteramos: a pesar de lo que piensan muchos usuarios, hasta el momento no hay información que explique lo que tienen los gráficos ni qué significa el color azul. No sacar conclusiones apresuradas, especialmente porque NO necesariamente es una sala situacional electoral”.

El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro con el 51% de los votos, contra el 44% que le atribuye al candidato opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, en medio de denuncias de fraude de la oposición.