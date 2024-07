Un hombre fue detenido por intentar contrabandear a China más de 100 serpientes vivas en sus pantalones

Funcionarios de aduanas descubrieron a un individuo que llevaba reptiles escondidos en sus bolsillos cuando cruzaba la frontera entre Hong Kong y Shenzhen, subrayando los desafíos continuos del comercio ilícito de vida silvestre en la región.

Por Maricielo Grados Córdova

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/07/K6pxMWyw-34142307.mp4 Hombre descubierto ingresando más de 100 serpientes vivas escondidas en sus pantalones. (ADUANAS DE CHINA)





Fuente: infobae.com

Un hombre fue descubierto intentando ingresar más de 100 serpientes vivas a China continental escondiéndolas en sus pantalones. Este hecho fue revelado por las autoridades aduaneras chinas, quienes detuvieron al individuo en la frontera entre Hong Kong y Shenzhen en el puerto de Futian.

Según un informe de CBS News, el viajero fue interceptado por agentes de aduana cuando trataba de pasar de Hong Kong a la ciudad fronteriza de Shenzhen. En el comunicado oficial, las autoridades detallaron que, al revisar el vehículo del hombre, descubrieron que los bolsillos de sus pantalones estaban repletos de seis bolsas de lona selladas con cinta adhesiva. Al abrir las bolsas, encontraron serpientes vivas de diversas formas, tamaños y colores. Los agentes incautaron un total de 104 serpientes, entre las cuales había serpientes de leche y serpientes del maíz, muchas de las cuales no son especies nativas de China.

El incidente destaca la continua lucha de las autoridades chinas contra el tráfico ilegal de vida silvestre. China es uno de los mayores centros de tráfico de animales en el mundo. Sin embargo, en los últimos años, el país ha endurecido sus medidas contra el comercio ilícito. Las leyes de bioseguridad y control de enfermedades de China prohíben la importación de especies no autóctonas sin el correspondiente permiso. Los infractores de estas normas se enfrentan a sanciones severas conforme a la ley, aunque las autoridades no especificaron el castigo que enfrentará el hombre detenido, informó CBS News.

Autoridades chinas detienen a viajero con serpientes de diversas especies. (Captura de video)

Por su parte, CNN agregó que, durante la inspección, los agentes encontraron las bolsas llenas de serpientes vivas selladas con cinta adhesiva en los bolsillos del hombre. En un comunicado, la aduana china especificó que, tras el recuento, se identificaron cinco especies diferentes de serpientes: la serpiente de leche, la serpiente hocicuda occidental, la serpiente del maíz, la serpiente rata de Texas y la serpiente toro. Ninguna de estas especies es venenosa, pero cuatro de ellas no son autóctonas de China. El comunicado también mencionó que el incidente ocurrió “hace unos días”, aunque no se precisó la fecha exacta. No se divulgó si el hombre fue arrestado, pero la aduana aseguró que cualquier infracción será tratada de acuerdo con la ley, según CNN.

El incidente subraya un problema mayor dentro del país y alrededor del mundo. La agencia NPR señaló que el tráfico ilegal de vida silvestre en China es una preocupación significativa dado que el país es uno de los centros más activos en el comercio ilícito de animales. Este mercado negro representa un negocio anual de 20 mil millones de dólares, siendo el tercer sindicato de comercio ilegal más grande después de las drogas y los alimentos falsificados, de acuerdo con Moody’s. NPR también mencionó que la caza furtiva y la explotación ilegal de fauna silvestre no solo causan daños ambientales significativos sino también ponen en riesgo las vidas humanas, con aproximadamente 100 guardabosques asesinados cada año por cazadores furtivos, según un informe de Interpol del 2023.

En un incidente previo relacionado, CNN informó que, en junio, un hombre fue detenido en la frontera entre Macao y China continental mientras intentaba contrabandear 454 tortugas en peligro de extinción. Este tipo de actividades ilegales pone en riesgo las especies nativas y representa una amenaza para los esfuerzos de conservación a nivel mundial. Las autoridades chinas han intensificado las acciones contra el tráfico ilícito, buscando proteger la biodiversidad y conservar las especies autóctonas del país.

Incautan 104 serpientes de contrabando en la frontera de Futian. (Captura de video)

La detención del hombre con 104 serpientes vivas en sus pantalones resalta tanto la gravedad del tráfico ilegal de vida silvestre como las medidas reforzadas que están tomando las autoridades chinas para combatir este problema. Los esfuerzos para detener este comercio ilícito son esenciales para proteger la biodiversidad global y mantener el equilibrio ecológico.