“Un pez gordo del narcotráfico no tiene la droga en su casa”, dice Del Castillo sobre la investigación contra Marset

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset sigue en investigación en Bolivia y es principalmente por legitimación de ganancias ilícitas.

Ante la consulta de ¿por qué se lo procesa por legitimación y no directamente por narcotráfico?. Indicó que es difícil encontrar a un pez gordo del narcotráfico con cocaína. “El pez gordo del narcotráfico no tiene en su casa la cocaína, no está en el laboratorio de cocaína ni pilotea la avioneta”, remarcó.

La investigación contra Marset se abrió el 2023 y la Policía y Fiscalía intervino su vivienda en julio del 2023; sin embargo, el acusado fugó minutos antes ante su familia.

“A los grandes narcotraficantes nunca lo encuentran con droga, porque para eso contratan una serie de delincuentes, por eso se investiga a ellos por legitimación de ganancias ilícitas con el objetivo de detener a estas personas con un delito incluso mayor al de tráfico de sustancias controladas“, explicó a tiempo de remarcar que el objetivo es afectar a la organización.

Del Castillo remarcó que se tiene la plena certeza de que Marset no está en territorio nacional desde hace meses.

Por su parte, el fiscal Julio César Porras, señaló que el narcotraficante uruguayo es investigado por concusión, tráfico de sustancias, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas.

Un dron alertó a Marset para fugar el año pasado, dice Del Castillo

La autoridad señaló que la circulación de un dron por la zona de Porongo alertó al entorno de Marset que estaba siendo vigilado por la Policía y permitió su fuga.

“Lamentablemente por este episodio empiezan a seguir a personal de inteligencia, qué vehículos estaban marcados, de donde salía un efectivo de la Policía y a donde iba”, sostuvo.

La autoridad remarcó que en vigilancia a Marset el día de su fuga utilizaron un dron y este era conducido por un equipo que se estacionó por la avenida Cristo Redentor, cercana a la avenida Alemania, donde vivió el uruguayo en Bolivia.