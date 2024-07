Vence el plazo, YPFB aún no publica información hidrocarburífera según la Ley 3740

El plazo venció este 30 de junio y en la página de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún no hay la información.

Edificio de YPFB en La Paz. Foto: La empresa

La Paz, 1 de julio de 2024 (ANF).- De acuerdo al artículo 6 de la Ley 3740, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) semestralmente debe publicar en su página web y por escrito comunicaciones oficiales sobre información de este sector, específicamente sobre costos recuperables. El plazo venció este 30 de junio, en su página aún no hay la información.

En el marco de la transparencia de la información, la Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos de 2007 prevé en el artículo 6 que YPFB publicará la información relacionada a los costos recuperables y al cálculo de participación de la estatal petrolera y de las empresas petroleras.

YPFB “publicará semestralmente y con carácter oficial, en su página web institucional y por escrito mediante comunicaciones oficiales, toda la información referida a los Costos Recuperables y al cálculo realizado para la determinación de la participación de YPFB y de las empresas petroleras en los beneficios de la actividad de hidrocarburos”, dice la norma.

Ese artículo detalla de manera específica la información que debe contener para cada Campo petrolero, lo que está establecido en los anexos D, F y G de los Contratos de Operación que fueron firmados entre YPFB y las empresas petroleras.

Los datos son: Costos de personal de las empresas operadoras, costos de movilización y desmovilización del personal, costos de transporte y reubicación del personal, costos de materiales, impuestos, Regalías y Participaciones, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), tasas, patentes, contribuciones y compensaciones e indemnizaciones, diferencias de cambia, protección al medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, costos legales, seguros, costos de administración y servicios, depreciación de los activos fijos, volúmenes de producción, precios e ingresos brutos de los hidrocarburos por cada componente (gas natural, líquidos, etc) tanto para el mercado interno como externo, inversiones realizadas.

Sin embargo, en su portal web aún no hay esta información que establece el artículo 6 de la Ley 3740. Lo que se ve en datos son los Indicadores de presupuesto de inversión de 2022; pozos plan de reactivación 2021, 2022 y 2023, y otros datos de 2022.

Los estados financieros hasta 2023. En la pestaña de Transparencia los datos son desactualizados, hay cuadros sobre consumo de diésel por departamento, pero solo hasta 2022, lo mismo respecto a los precios internacionales y la importación de combustible por producto hasta la misma gestión. En la portada hay información respecto a los ámbitos de trabajo de YPFB.

El especialista en temas hidrocarburíferos Raúl Velásquez hace permanente seguimiento al acceso y transparencia de la información, en las últimas semanas ha alertado que YPFB tiene que cumplir el artículo 6 de la norma 3740.

Pero no es por el único tema que se ha mostrado alerta, también ha observado que hace más de un año la estatal petrolera anunció “con bombos y platillos” que se iba a inaugurar el portal ‘YPFB Transparente’ con datos de consumo e importación de combustibles, pero esto no se cumplió, por que la información solo es hasta 2022, y no hay actualización.

“Es increíble que estemos en junio 2024 y los datos sigan al 2022!! Esto podría llamarse más bien ‘política de opacidad’”, escribió Velásquez en su cuenta X.