Viceministerio recibió el reporte de tres inmuebles con rajaduras en Santa Cruz tras el sismo con epicentro en Chile

Tras el sismo que se registró el jueves por la noche Chile y que se sintió en Bolivia, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que recibió el llamado de tres familias cruceñas que detectaron rajaduras en sus infraestructuras donde habitan.

“Hubo reportes de unas familias, ya que están viendo rajaduras que antes no había en su infraestructura. Me han llamado tres familias comentándome estos casos”, dijo la autoridad en entrevista con UNITEL, aunque no especificó los lugares donde se presentaron estos daños.

Además, mediante las redes sociales, familias comentaron que el sismo se sintió en la parte alta de algunos edificios de la capital cruceña.

Según el reporte oficial del Observatorio, el sismo con epicentro en Chile, se sintió en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Sucre y La Paz.

“Tenemos reportes que han sido sentidos con mayor intensidad en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y La Paz, principalmente en edificios altos”, informó la especialista Naira Nieto.

A raíz de este sismo con epicentro en Chile, Calvimontes confirmó que autoridades de Gobierno y del Observatorio San Calixto, instalaron una reunión este viernes para evaluar los efectos naturales y asumir acciones.

“Nos vamos a reunir para tener la información científica de todo lo que está sucediendo con los movimientos sísmicos en Bolivia. En que departamentos y que zonas son propensas a que puedan sufrir terremotos”, dijo Calvimontes a tiempo de señalar que el encuentro es “técnico y científico”.

Este sismo de 7,3 con una profundidad hipocentral de 126.3 km. tiene como origen Atacama, Chile, pero por la magnitud de sus ondas sísmicas atravesaron de manera leve el interior de la tierra llegando a causar efectos en varios sectores de la región.

“El día 18 de julio de 2024 a horas 21:50:46 (local), la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC), registró un evento de magnitud 7.3 M, a una profundidad hipocentral de 126.3 km (sismo intermedio). El epicentro fue localizado en Chile y fue sentido en varias regiones de Bolivia (Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, Tarija)”, detalla un reporte del Observatorio emitido el jueves.