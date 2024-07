Washington Post lanza Chatbot de IA para consultas sobre el clima

El Washington Post ha presentado una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que promete cambiar la forma en que accedemos a la información sobre el cambio climático. Este chatbot, llamado Climate Answers, estará disponible en la página principal del periódico, así como en su app y artículos relacionados.

¿Qué es Climate Answers?

Climate Answers es un chatbot diseñado para responder preguntas sobre el cambio climático, el medio ambiente y la energía sostenible. Utiliza el extenso archivo de artículos del Washington Post, que se remonta al lanzamiento de su sección de clima en 2016, para proporcionar respuestas basadas en periodismo verificado.

Preguntas que Puedes Hacerle al Chatbot

El chatbot puede responder a diversas preguntas como:

“¿Debería instalar paneles solares en mi casa?”

“¿Dónde en EE. UU. están subiendo más rápido los niveles del mar?”

Al recibir una pregunta, el chatbot genera un resumen con la información recopilada de los artículos del Washington Post. Debajo de cada respuesta, se incluyen enlaces a los artículos utilizados y los fragmentos relevantes de donde se extrajo la información.

Innovación y Verificación

Según Vineet Khosla, director de tecnología del Washington Post, Climate Answers se basa en un modelo de lenguaje grande de OpenAI. También están experimentando con modelos de IA de Mistral y Llama de Meta. Una característica destacada del chatbot es su capacidad para reconocer cuando no tiene una respuesta, evitando así la desinformación.

“Si no conocemos la respuesta, preferimos decir ‘No lo sé’ antes que inventar una respuesta,” afirma Khosla. Esta función de verificación es crucial para mantener la confianza de los lectores en un momento donde la desinformación es un problema creciente.

Otros Medios que Adoptan la IA

El Washington Post no es el único medio que está utilizando sus archivos de información para crear chatbots. En marzo, el Financial Times comenzó a probar Ask FT, un chatbot que permite a los suscriptores obtener respuestas sobre temas cubiertos por el periódico. Otros medios como News Corp, Axel Springer, Dotdash Meredith y Vox Media, la empresa matriz de The Verge, han establecido asociaciones de licenciamiento con OpenAI.

Evolución y Futuro del Chatbot

El Washington Post ha estado implementando progresivamente el uso de la IA en su plataforma. Además de Climate Answers, han lanzado resúmenes impulsados por IA para algunos de sus artículos. Aunque el chatbot actualmente solo responde a preguntas relacionadas con el clima, Khosla no descarta la posibilidad de expandir su uso a otros temas cubiertos por el medio.

“Esperamos que este experimento se extienda y escale a todo lo que hacemos en el Washington Post,” dice Khosla. Esto abre la puerta a una integración más amplia de la IA en el periodismo, brindando a los lectores acceso rápido y preciso a la información.

En WWWhatsnew.com, hemos estado siguiendo de cerca la evolución de la inteligencia artificial en el periodismo. Herramientas como Climate Answers demuestran cómo la IA puede mejorar el acceso a la información y ayudar a los lectores a tomar decisiones informadas sobre temas cruciales como el cambio climático. La adopción de la IA en medios de comunicación es una tendencia que seguiremos explorando y compartiendo con nuestra audiencia.

La innovación tecnológica no solo facilita el acceso a la información, sino que también redefine el futuro del periodismo. Los chatbots de IA representan un paso adelante en la manera en que consumimos y verificamos la información.