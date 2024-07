Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este lunes que el despacho de diésel en el país se redujo en un 22% debido a factores climáticos que impiden el desembarque de buques en el puerto de Arica y en la hidrovía Paraguay-Paraná.

El presidente de la estatal, Armin Dorgathen, afirmó que ese 22% menos de despacho provoca las filas en varias estaciones de servicio del país. Aclaró que “no es que no hay diésel”, sino una reducción de 22%, el otro 78% se realiza de “manera normal”.

“Los despachos de diésel se redujeron en un 22% debido a factores climáticos que nos están complicando la logística. El primero en la hidrovía (Parana-Paraguay) que es uno de los puntos de abastecimiento y tiene un metro de calado, el mínimo para la navegación es de dos metros y no estamos pudiendo ingresar el combustible”, explicó en conferencia de prensa.

Arica

Y acotó: “El segundo problema que tenemos son las marejadas en Arica, tenemos tres buques, uno de crudo, otros dos de diésel, uno en Tacna y otro en navegando en costa chilena. Están listos para descargar, pero las condiciones climáticas en el puerto de Arica exigen por lo menos una altura de ola de menos de 1,4 metros para poder abrir el puerto, día a día estamos haciendo las mediciones para tener una ventana”.

La autoridad aseguró que en tanto están incrementando las cargas por vía terrestre desde Paraguay, con lo que esperan solucionar esta semana esa reducción.

“Está ingresando diésel al país por Perú y Paraguay, pero las descargas marítimas son las más importantes, sobre todo la de Arica. Estamos esperando que en Arica se descarguen los tres buques y eso va entrar (diésel), las cisternas están esperando, Vamos a incrementar despachos por otros puertos”, complementó.

Diésel

Asimismo, Dorgathen remarcó que de los 7.000 metros cúbicos que se despacha para el país, el 78% se realiza con normalidad. En función al ingreso de más carburante, los despachos irán subiendo y las filas irán reduciendo, garantizó.

“Estamos tratando de despachar lo más ecuánime a todos los departamentos, evidentemente hay departamentos que tendrán cierta ventaja por el tema logístico, por ejemplo, si ingresa por Perú llegará primero a La Paz, si lo hace por el sur a Santa Cruz, pero tratamos de mantener ecuánime el 22% a todo el país”.

El titular de YPFB pidió a la población no generar más sobredemanda, pues ese 22% puede subir y provocar más problemas en la distribución. Garantizó que se está incrementado la compra de combustible a Paraguay y en cuanto éste llegue al país será distribuido.

Gasolina

Respecto a la gasolina, garantizó que no existe ningún problema de abastecimiento con este carburante, por lo que llamó a la población a mantener la calma.

Explicó que hay algunas estaciones de servicio que argumentan que no tiene gasolina y es porque se niegan a recibir solo ese combustible y piden que se les entregue diésel también; empero al no recibirlo optan por no comprar ninguno. Ese problema será solucionado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En los últimos días se reportaron largas filas de buses y camiones en estaciones de servicio, particularmente, de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los transportistas se quejan de que deben hacer filas durante largas horas y días y a veces no logran cargar el combustible pues éste se termina.