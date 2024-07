Zvonko Matkovic encaró a Evo Morales durante el encuentro político que se desarrolla este miércoles en predios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y lo acusó de haber sido su “carcelero”.

”Es primera vez que tengo a mi carcelero enfrente. Usted, señor (Evo) Morales me robó 10 años de vida, me robó a mi familia, me robó a mi hijo”, dijo Matkovic mientras hacía uso de la palabra en dicho evento.

[APG] / Matkovivc y Evo en la reunión del TSE

El asambleísta cruceño llegó en representación de Creemos a la cita que fue convocada por el TSE en donde se busca trazar la ruta para las elecciones nacionales de 2025.

La alusión directa que hizo Zvonko Matkovic a Evo se debe a que él fue una de las personas que guardó detención en una cárcel tras ser implicado en el caso terrorismo que se dio durante el Gobierno de Morales, abierto tras el asalto al hotel Las Américas que se saldó con la muerte de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.

Matkovic estuvo recluido en Palmasola desde marzo de 2010 y después de casi ocho años salió de este recinto en un proceso en el que siempre defendió su inocencia.