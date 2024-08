24 personas mueren en un incendio provocado por manifestantes en un lujoso hotel en Bangladesh

«Marcha de la victoria»

El hotel Zabeer, de varias plantas, fue incendiado el lunes mientras «miles de personas» en varios puntos de la ciudad «celebraban la dimisión» de la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, señala el medio. Alrededor de las 16:00 (hora local), varias personas irrumpieron en el hotel, destrozaron su mobiliario, lo saquearon y luego prendieron fuego al edificio.

About 21 bodies were burnt and identified in Zabeer International hotel, Jashore. pic.twitter.com/KXQQv6agvR

— miya_zen_jima (@Jima34653449) August 5, 2024