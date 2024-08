A casi 5 meses de su desaparición: Policía entregó el vehículo de Odalys a su familia

Fuente: Red Uno

Jhovana Cahuasa

Mabel Quispe, la madre de Odalys, manifestó este viernes, en medio de lágrimas, su pesar por la desaparición de su hija, ya que señaló que vive en incertidumbre, tras casi cinco meses de su desaparición.

“Estamos esperando para recoger el carro de mi hija, ya nos entregará el capitán Veizaga, le llamó a mi hijo y le dijo cuando lo va a recoger, ahora ya lo estamos recogiendo porque estos cinco meses está aquí abandonados”, manifestó Quispe, antes de recoger el vehículo.

La madre de Odalys, señaló que la Policía, le informó que ya se hizo, todo lo que se necesitaba con el vehículo respecto a la investigación, por lo que determinaron recoger la movilidad.

“Duele mucho ver las cosas que con tanto esfuerzo mi hija ahorró, y le agregué dinero para que se compré, ahora su auto está ahí abandonado y sucio”, señaló Quispe.

La madre de la joven desaparecida, volvió a clamar a la familia Pérez, para que revelen donde está el cuerpo de su hija, dijo que su nieto de cinco años hijo de Odalys, preguntará por ella al ver el vehículo, y su familia no sabrá que responder al menor.

“Este es el auto de mi hija, me trae muchos recuerdos, yo no sé cómo haré llegar el vehículo a mi casa, porque tengo mi nieto ahí, y me dirá dónde está mi mamá Odalys. Tengan piedad ya no me hagan sufrir, ni peregrinar día tras día con este llanto”, agregó.