A horas del Diálogo Nacional por la Economía, la Cainco, el IBCE y la CEPB rechazan propuesta para controlar dólares

Las entidades que agrupan al sector privado de Bolivia califican de desatinado el pedido del ‘Gabinete Social’ ya que los resultados que acarrea el control del comercio exterior «serán funestos para la ciudadanía»

La Paz, 14 de agosto de 2024 (ANF).- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazaron la sugerencia de instaurar un control gubernamental de los dólares por concepto de exportaciones, como sugirió anoche el Gabinete Social como parte de una de sus conclusiones.

«Como entidad técnica de promoción del comercio exterior, a la luz de la álgida situación en la que se encuentra la economía en general y las exportaciones e importaciones, en particular, no podemos, sino, manifestar nuestra profunda preocupación, ante el desatinado pedido del ‘Gabinete Social’ ya que los resultados que acarrea el control del comercio exterior serán funestos para la ciudadanía», indicó el presidente del IBCE, Alan Camhi Rozenman.

Camhi advirtió que, si se aplican esas medidas, podría causar una distorsión del mercado de divisas, una inflación, escasez de productos, menor inversión privada, menor crecimiento económico, pérdida de empleos y una inminente devaluación del Boliviano.

La jornada pasada, el Gabinete Social, compuesta por sectores sociales afines al Gobierno, concluyó su reunión y ofreció una conferencia de prensa para comunicar las supuestas propuestas de solución que encontraron, entre ellas, el control a las divisas por concepto de exportaciones.

El Gobierno y representantes del sector privado instalarán el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción esta tarde para tratar, principalmente, el tipo de cambio fijo del dólar y los incentivos a las exportaciones; también se espera que surjan propuestas para superar la actual crisis financiera del país.

«Entendemos de que estamos yendo a una reunión donde se van a plantear soluciones urgentes que resuelvan la crisis económica. Si los planteamientos del Gobierno pasan por interponer más trabas, más normativas, es una mala decisión y no es la finalidad de la reunión a la que estamos yendo. La solución a la crisis actual de la escasez de divisas y al tema de combustible, pasa simplemente porque el país dejó de exportar más y no pasa por buscar al sector privado para poder hacer una liquidación directa a través del Banco Central. Si es que la reunión no se lleva con este tipo de planteamiento, creería que nuevamente podría ser un gran error por parte del Estado», resaltó el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo.

En un comunicado, la CEPB rechazó enfáticamente que la propuesta de controlar los dólares por las exportaciones sea una medida que se haya analizado en el marco de la seriedad. Advirtió que los anuncios como ese sólo causa más incertidumbre en la población y puede agravar más la débil situación económica del país.

«Rechazamos enfáticamente la pretensión de la Central Obrera Boliviana de imponer un control de las divisas provenientes de las exportaciones y demandamos que las propuestas para enfrentar la crisis económica se hagan en el marco de la seriedad que corresponde. Anuncios de esta naturaleza sólo causan más incertidumbre, zozobra y preocupación en los agentes económicos y aportan a agravar la ya delicada situación. Una medida como la que plantea la COB generaría la destrucción del aparato productivo y provocaría la debacle del sistema exportador», indica el comunicado de los empresarios privados.

El analista económico Gonzalo Chávez advirtió que el control de divisas no funciona y no funcionó en ninguna parte del mundo, sólo es una medida que generalmente aplican los gobiernos socialistas para empeorar la situación.

«Estos anuncios va a generar incertidumbre y el dólar va a subir más porque esa medida va a crear más mercados paralelos. No es posible hacer ese tipo de controles, sólo puede ser para un determinado grupo, esos grupos al final buscan alternativas para irse a mercados secundarios, como está ocurriendo en la actualidad», explicó Chávez.