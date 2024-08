Adepor manifiesta la importancia de que el Gobierno ponga en vigencia la biotecnología

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Jorge Méndez, manifestó este jueves en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, que el tema de implementación de la biotecnología en el país se aborda desde hace tiempo atrás y que hasta ahora no tuvo avances.

“Hablando con la mayor franqueza, ya el mes de febrero se hicieron conversaciones y de verdad que hasta ahora no hay ningún resultado, además reuniéndose por más que nos pongamos de acuerdo, si por esta vía se resolvieran los problemas podríamos estar conversando todos los días”, manifestó Méndez.

Méndez señaló que duda que se realice dicha implementación a través del dialogo ya que hasta ahora ningún diálogo respecto al tema tuvo resultados.

“Dudamos de que estas cosas se puedan realizar, porque no son cosas que se las está planteando ahora, esas cosas se las están planteando desde hace mucho tiempo,

Méndez señaló que, respecto al tema de la biotecnología, es un tema que requiere que el Gobierno actúe y lo ponga en vigencia, para que ayude a los productores.

“Nosotros no podemos garantizar la producción de carne, huevo, leche, si no hay grano, si no hay comida y hoy día la comida en el país, es un patrimonio que tenemos que cuidarlo”, agregó Méndez.

Por su parte el Gobierno a través del ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, señaló que existe una normativa vigente que reduciría los plazos para cumplir eventos tecnológicos en el país, los mismos serían para el uso de biocombustible, temas que podrían ser abordados este sábado en la reunión con el sector productivo, que se efectuará en el departamento de Santa Cruz y contará con la presencia del presidente de Estado Luis Arce.