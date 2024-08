Afirman que no fueron notificados con extradición de Dávila y advierten cortina de humo para tapar crisis

Fuente: ANF

Ante el inicio de trámites de extradición, la defensa del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, afirmó que no fueron notificados con esa solicitud y consideró que es una cortina de humo para desviar la atención sobre la crisis económica que atraviesa el país.

“Es una estrategia del Gobierno para tapar la crisis que vive el país. No hemos sido legalmente notificados con esa solicitud, nosotros tenemos formas y mecanismos de defensa ante una orden extradición·, informó a la ANF el abogado del exjefe antidroga, Manolo Rojas.

A través de una nota de fecha 1 de agosto del año en curso, la Cancillería solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la detención preventiva con fines de extradición del exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila, a requerimiento del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

En ese aspecto, el jurista dijo que Dávila enfrenta un proceso penal en el país por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y señaló que debe concluir ese proceso y posterioemente se debe analizar la solicitud de Estados Unidos, aunque insistió que no fueron notificados con esa petición

“El señor Maximiliano Dávila aún se encuentra investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el país y no hay preferencias, entonces, primero debe concluir el proceso en Bolivia. En el caso de que sea real la solicitud de extradición de manera formal, de la cual no hemos sido notificados, vamos a analizar aquello. De todas maneras, no se puede usar ni manejar de forma irregular esta información”, manifestó.

Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en el municipio de Villazón, frontera con Argentina, cuando intentó pasar a ese país. El Ministerio Público abrió una investigación en su contra por legitimación de ganancias ilícitas y a causa de eso se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro.

Según la nota de la Cancillería, señala que la embajada de Estados Unidos realizó la solicitud verbal de extradición del exjefe antidrogas en tres ocasiones, el primero fue el 1 de febrero de 2022, el segundo el 28 de abril de ese año y, finalmente el 13 de enero de 2023.

“Tengo a bien dirigirme a usted, para referirme a la Nota Verbal Nº 028/2022 de 1 de febrero de 2022, Nota Verbal Nº 111/2022 de 28 de febrero de abril de 2022 y Nota Verbal Nº 014 de 13 de enero de 2023, proveniente de la embajada de los Estados Unidos de América, mediante la cual remite la solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Maximiliano Dávila promovida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York…”, dice la nota firmada por el director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Antonio Molina.

Al respecto, Rojas dijo que el pasado año conocieron de una solicitud verbal y no que se haya realizado bajo el procedimiento establecido, consideró que se deben cumplir con esos pasos que determina el derecho internacional.

“Las órdenes y peticiones, de un país tan serio que es Estados Unidos, jamás se hacen de forma oral. Se debe cumplir un conducto regular y seguir conforme al derecho internacional donde establece protocolos que se debe seguir para solicitar una extradición”, puntualizó.

Dávila fue incluido en un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que lo vinculó con el exjefe policial Omar Rojas Echeverría, detenido por tráfico internacional de sustancias controladas en Colombia.

El país del norte lo acusó de formar parte de una red de tráfico internacional de cocaína, que iba de Bolivia y llegaba a ese país en aviones ejecutivos, junto a integrantes de cárteles mexicanos. Incluso se ofreció una recompensa de $us 5 millones para quien lo entregue.