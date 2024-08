Agropecuarios se reúnen este martes en Santa Cruz para tratar la falta de diésel y dólares, Arce no confirmó su asistencia

El presidente Luis Arce y su gabinete económico no confirmaron su asistencia a la reunión convocada por la CAO. Desde el Gobierno informaron que el gabinete social se llevará a cabo hoy en La Paz con la presencia del mandatario.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farah, habla durante el congreso de este jueves. Foto: CAO





La Confederación Agropecuaria Nacional se reunirá este martes a las 10:00 en las oficinas de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en Santa Cruz para abordar la falta de diésel y dólares. Aunque el presidente Luis Arce y su gabinete económico fueron invitados, no se confirmó su asistencia.

“Ya sabemos que el tema de la crisis tocó fondo y el tema del sector productivo no es solo en Santa Cruz es a nivel Bolivia, el tema del incremento de precios, falta de algunos productos ya se ven en los mercados, el tema del dólar, falta de insumos, no hay transporte, no hay diésel”, indicó el presidente de la CAO José Luis Farah a Unitel.

El pasado jueves la CAO se declaró en emergencia luego de un congreso extraordinario con las 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustrias que agrupa. En esta reunión se resolvieron seis puntos, entre los cuales se incluye la invitación al presidente Arce.

El directivo también advirtió con protestas debido a la situación de emergencia. “Al no existir medidas que contrarresten esta tendencia negativa, saltamos del surco de nuestros campos a la acción y a la movilización”, dijo Farah el pasado jueves.

Arce y su gabinete económico no confirmaron su asistencia a la reunión convocada por la CAO. Desde el Gobierno informaron que el gabinete social se llevará a cabo hoy en La Paz con la presencia del mandatario.

Según informó la CAO, el objetivo de esta reunión es tomar decisiones en resguardo de la producción y otro encuentro con el Comité Pro Santa Cruz.

“Se rompe la cadena primaria que somos nosotros no hay secundaria ni terciaria sin materia prima no hay industria”, añadió Rafah.

Mañana a las 10:00 se llevará a cabo en La Paz una reunión entre el Gobierno y el sector empresarial para tratar temas económicos, incluyendo importaciones, exportaciones y el tipo de cambio del dólar, entre otros asuntos.

