Al Qaeda asume atentado que mató a 16 militares yemeníes

Un comunicado del grupo terrorista señaló que el ataque fue perpetrado con coche bomba y dejó unos 50 muertos y heridos.

Fuente: DW

La organización terrorista Al Qaeda asumió la autoría del atentado suicida con coche bomba que el viernes (16.08.2024) causó la muerte de 16 militares de las fuerzas yemeníes separatistas apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU), y heridas a otros dieciocho.

Medios próximos al grupo terrorista afirmaron en un comunicado que el atentado suicida fue perpetrado «con coche bomba contra un campamento militar de los mercenarios de Emiratos», y que «la operación provocó la muerte y heridas de 50 de los mercenarios».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un portavoz militar yemení dijo que el ataque ocurrió en el distrito de Moudia, de la provincia meridional de Abian, a unos 300 kilómetros al este de Adén, durante una reunión de soldados de la Tercera Brigada de Apoyo del Consejo de Transición del Sur de Yemen (CTS).

A suicide car bomb attack in Abyan, Yemen, killed 12 Southern Transitional Council fighters, an Emirati-backed separatist group, with Al-Qaeda suspected as perpetrators.#Israel #Syria #Iran #BREAKING pic.twitter.com/QZBXqPCmS7

— Target Reporter (@Target_Reporter) August 16, 2024