Alcaldía de La Paz frena demolición de una casa patrimonial construida en Obrajes e inicia fiscalización

Esta casa era una gran mansión de carácter patrimonial, construida probablemente en los años 40 del siglo XX, explicó el arquitecto Samuel Vásquez





La casa ubicada entre las calles 16 y 17 de Obrajes. Foto: cortesía

Fuente: Brújula Digital

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Una casa patrimonial ubicada en Obrajes estaba siendo demolida por privados y la Alcaldía de La Paz inició la fiscalización para determinar lo que ocurre.

“Esta casa era una gran mansión de carácter patrimonial que en el último tiempo era propiedad de la embajada de Francia. Fue construida probablemente en los años 40 del siglo XX. Tenía una estructura bastante sólida y robusta, el suelo no presentaba dificultades ni en su calidad ni humedad, por tanto la estructura estaba en total estabilidad”, dijo el presidente de la Comisión Técnica de Amigos de la Ciudad, Samuel Vásquez, a Brújula Digital.

Según Vásquez, también expresidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, esta edificación reunía todas las condiciones para que se le considere como patrimonio tipo A, es decir, que a este inmueble no se le podían hacer modificaciones ni demoliciones, sino solamente reparaciones.

“Le correspondía la categoría A de patrimonio municipal, porque tiene todas las características para ser patrimonio”, indicó.

El inmueble está ubicado entre las calles 16 y 17 de Obrajes, al lado de la torre Mario Mercado.

La Alcaldía de La Paz realizó un operativo y constató la destrucción de parte del inmueble y comenzó un proceso de fiscalización.

“Es una casa patrimonial, antigua y está completamente abandonada, es lo que hemos podido ver y ya con la Subalcaldía Sur estamos iniciando el proceso de fiscalización. La destrucción lo ha hecho alguien que no sabemos quién es, pero no hay nadie en el inmueble en este momento”, informó este martes el secretario municipal de Culturas y Turismo de la Alcaldía, Américo Gemio.

Añadió que los daños son de consideración y que el techo está completamente destruido.

Para Vásquez, la destrucción de la casa patrimonial fue ejecutada por “personas inescrupulosas”.

“Como arquitecto estoy consternado por estas acciones por edificaciones que son emblemas de nuestra ciudad. Me enteré por medio de una persona que vive en edificio que está próximo a la casa y él me llamó y me mandó las fotos de la destrucción de la casa”, dijo Vásquez.

BD/MC/JA