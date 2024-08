Alertan que se incumplen los 15 principios procesales por el papel persecutor del Gobierno

Durante los últimos 20 años, el Estado boliviano se ha encargado de ser el principal persecutor de cualquier opinión contraria a la posición política del partido gobernante de turno, se ha convertido en un verdugo de la sociedad que tiene al Órgano Judicial como su principal operador, dijo el abogado penalista Eusebio Vera

Foto ilustrativa: Freepik

La Paz, 25 de agosto de 2024 (ANF).- El abogado penalista Eusebio Vera aseveró que se incumplen los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, principalmente el referido a la igualdad de las partes ante el juez, debido a que el Estado se ha constituido en el principal persecutor y para lo cual tiene como ejecutor al Órgano Judicial.

El artículo 180 de la Constitución Política del Estado señala que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

“Y ahí surge la pregunta ¿se cumplen precisamente estos principios? Lamentablemente y como abogado debo decir que no, y el último principio, el principio la igualdad, es el que más se ve afectado y vulnerado durante los últimos 20 años, porque el Estado se ha encargado de ser el principal persecutor de cualquier opinión contraria a la posición política del partido gobernante de turno, se ha convertido en un verdugo de la sociedad que tiene al Órgano Judicial como su principal operador”, dijo Vera a ANF.

Vera aseguró que existe mucha discrecionalidad y parcialización en la justicia, y por eso uno de los principios fundamentales que se incumple en todos los procesos es el principio de igualdad, al punto que ya no existe.

Un ejemplo de esta vulneración, indicó, es cuando en un proceso determinado, se encuentran como acusadores el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, que en realidad forman parte del Gobierno, por lo que “es el Gobierno en realidad quien ejecuta y promueve mediante las diferentes carteras de Estado ese proceso, frente a un ciudadano que tiene un solo abogado, o tal vez dos”.

Es un ciudadano frente a cada cartera de Estado que cuenta con al menos entre dos a tres abogados en cada audiencia, más el acompañamiento de la Fiscalía, entonces, “aquí no existe el principio de igualdad, más aún cuando el órgano persecutor es todo el Órgano Ejecutivo, mediante sus diferentes carteras de Estado”.

Vera dijo además que no hay que olvidar que ahora la Policía boliviana depende directamente del Ministerio del Gobierno, siendo ya parte de este, por lo que se trata de toda la estructura del Estado contra la limitada capacidad de defensa de una persona. “Aquí no encontramos el principio de igualdad”.

Explicó que en los años 90, y hasta quizás 2000, el principal operador y persecutor a cualquier persona que pensaba diferente era la Policía boliviana, pero no era tan acentuada la persecución, no se veían las situaciones como actualmente se ven, porque no existía la hegemonía de un partido político.

“La multiplicidad de partidos políticos que existía en Bolivia hacía que el Órgano Judicial, en ese entonces Poder Judicial, se divida precisamente en esos partidos políticos, en su representación, porque había jueces y fiscales o magistrados, que respondían, por decir, al MNR, otros al ADN, otros a la UCS, otros al MIR, los partidos tradicionales que en esa época existían y que gobernaban el país, ya sea de manera conjunta o individual”, indicó.

El jurista recordó que por esos años hubo pactos políticos para gobernar el país, entonces, había una forma de distribución de poderes entre varios partidos políticos y no una hegemonía.

“Ahora existe un solo partido político que es el MAS y que tiene controlado absolutamente todo y existe hegemonía, ya no hay un representante en el Poder Judicial que sea de un partido político, no hay miristas, no hay adenistas, no hay emenerristas, hay un solo partido gobernante que ha cooptado precisamente estas instituciones y no solamente el Órgano Judicial, sino yo me atrevería a decir todo, y al constituir precisamente el control de todas estas instituciones y de todos estos órganos, hace que exista una arbitrariedad en el manejo, en forma particular en el Órgano Judicial”, apuntó.