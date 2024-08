Alfonso Coca: “Desde joven yo quería ser periodista deportivo”

Alfonso Coca Echeverría conversó en el programa “Las Noticias de Mañana” sobre su vida, sus sueños, su trayectoria, sus creencias, sus inicios en el ejercicio de su profesión, que lleva más de 39 años de haberse licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Fuente: https://www.leo.bo

Inicia su relato contando que nació un 11 de febrero del año 1960 en la provincia Vallegrande, sus padres fueron Olegario Coca Burgos y Eloy Echeverría Morales, los mismos que ya fallecieron pero explica que le dieron la educación, la vida y sobre todo la forma de cómo es y que gracias a ellos y al Don de Dios mantiene la humildad, la prudencia y sobre todo la forma de ser de tener buenos amigos haciendo el bien.

“Lastimosamente perdí mi madre a los 11 años, se enfermó de cáncer (tumor) yo me eduqué con mi padre, fue todo para mí, medio de educación, me dio cariño, mi padre se vino a Santa Cruz, él era obrero y trabajaba en Yacimientos, era hincha de Oriente Petrolero, yo me vine desde niño a Santa Cruz. Recuerdo que desde muy joven yo quería ser periodista deportivo, me gustaba mucho el deporte y me sigue gustando”, relató Coca destacando la pujanza su lugar de nacimiento, Vallegrande destacando que según la historia los máximo oponentes de la justicia fueron Remberto Prado Montaño, Walter Morales Aguilar y Edgar González convirtiendose en tres grandes ilustres vallegrandinos que ocuparon el alto cargo judicial de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que antes era la Corte Suprema.

Coca sostuvo que salió bachiller y prestó su servicio militar donde aprendió disciplina y puntualidad, luego al tener el hábito por la lectura y que le gustaba la abogacía, inicó sus estudios en el año 1978 en la carrera de derecho pero relató que hubo una interrupción con el golpe de Estado de Luis García Meza, quien cerró la universidad pero al final logró terminar sus estudios en 1985.

“Entré como auxiliar de materia penal y fui secretario de un juzgado del partido orgánico civil, ahí yo ya sentí la vocación de la abogacía, pero es leyendo, practicando y sobre todo interpretando”, explicó el decano señalando que sus inicios en la política fue como dirigente de la avanzada universitaria, perteneciente al glorioso Movimiento Nacionalistas Revolucionario.

Luego fue secretario general de la Prefectura con Roberto Roque Uriarte, hizo su paso como director departamental de Registro Civil, donde se entregaban certificados gratuitos al ciudadano y también certificados de nacimientos para que puedan obtener su cédula de identidad, luego ocupó el cargo de juez fiscal de materia durante un año y luego ejerció las funciones de concejal.

“Al final yo quiero ser honesto, nunca pude ser diputado nacional porque el MNR de Santa Cruz era un partido grande, a mí me encontró muy joven para la política, eso fue una deuda pendiente que no pude ser diputado, luego ya era docente de la carrera de Derecho, docente en la materia de Ley Orgánica Judicial y empecé a preparar mis cuadros estudiantiles, donde nació mi frente que se llama Trinchera”, explicó Coca aclarando que fue tres veces decano de la facultad de Ciencias Jurídicas, ejerciendo actualmente su tercer mandato. Añadió que también fue vicerrector interino, varias veces, pero que al año son las elecciones en la universidad estatal y deja abierta la posibilidad de participar.

“ Se está ahorrando, no se invirten los recursos, por eso es siempre mi lucha, les digo que devuelvan mi plata, ya que no es plata de ellos ni de mí es de la facultad, las elecciones rectorales son al año, en el mes de julio, la Universidad en este momento tiene cientos de estudiantes, es la universidad más grande de Bolivia y está atravesando una profunda crisis económica y de eso somos conscientes”, dijo Coca aclarando que debe haber mayor inversión para que la facultad y la misma universidad estatal en general siga creciendo en beneficio de todos los estudiantes.