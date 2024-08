AMLO conversará hoy con los presidentes de Brasil y Colombia para abordar el caso de Venezuela: «Hemos actuado con prudencia»

El presidente López Obrador confirmó que sostendrá una llamada telefónica con ambos mandatarios después del mediodía





Los tres países han decidido optar por permanecer neutrales. (Jovani Pérez | Infobae México)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este jueves sostendrá una llamada telefónica con sus homólogos de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro Urrego, respectivamente; esto con el fin de dialogar sobre las elecciones de Venezuela.

Según informó el líder del Ejecutivo durante la conferencia de prensa matutina de este 1 de agosto, será después del mediodía cuando converse con ambos mandatarios, sin embargo, no precisó si serán llamadas individuales o los tres sostendrán un dialogo grupal.

“Es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y Petro al mediodía de México, como a las 14:00 horas de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela”, comentó.

Cabe recordar que, durante ‘La Mañanera’ del miércoles, López Obrador informó que México no participaría en la reunión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela.

Fotografía de una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, este miércoles en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Explicó que el motivo era la actitud “intervencionista” de su director, Luis Almagro.

“Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, Luis Almagro ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así. eso no es serio, no es responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país”, criticó.

Hoy, desde Palacio Nacional, sostuvo que México ha actuado con prudencia.

“(…) No meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos: primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad; tercero, que se presenten las pruebas, las actas, del resultado electoral; y cuarto, que no haya injerencismo. Hay que esperar a que se entreguen los resultados”, aseveró.

El presidente de México. (Cuartoscuro)

¿Qué pasó en la reunión de la OEA?

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó la victoria del presidente del país, Nicolás Maduro, con un 51 por ciento de los votos frente a un 44 por ciento cosechado por el opositor Edmundo González, que no reconoce estos resultados y que ha reclamado su victoria, la OEA celebró una reunión extraordinaria en Washington.

Aunque la organización pedía a Venezuela la publicación inmediata de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio, su propuesta no logró el apoyo necesario para ser aprobada con 17 votos a favor, ninguna oposición, 11 abstenciones y cinco ausencias. Para su aprobación, se necesitaba una mayoría absoluta de los miembros del organismo.

Cabe destacar que, entre los países que se abstuvieron se encuentran Brasil y Colombia. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía también optaron por dicha salida.

Por otra parte, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay votaron a favor.

Cómo votaron los países de la OEA el proyecto de resolución que pedía al CNE publicar las actas electorales.