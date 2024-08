Analista ve que acuerdo para solicitar créditos muestra que el Gobierno no tiene la capacidad para paliar la crisis de dólares

El viernes, tras una reunión con los empresarios, el gobierno de Luis Arce informó que se acordó gestionar nuevos créditos externos a organismos internacionales, acuerdo que para el analista y presidente del colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, es una muestra de que el ejecutivo no tiene la capacidad para inyectar el dólar estadounidense en el mercado boliviano y tampoco para solucionar la escasez de divisas que existe en el país

“Esa medida es específico creo que es una muestra clara de que el Gobierno está reconociendo que no tiene los medios ni los mecanismos y tampoco la capacidad suficiente por cuenta propia ni por ingresos de rentaría de empresas estatales, de recaudación de impuestos o exportación de materias primas, las cuales han caído principalmente por el gas natural, es la única opción para inyectar liquidez de dólares al sector público, al sector privado y fortalecer en algo las reservas internacionales es a través de lo que es créditos externos”, dijo Romero a Brújula Digital.

La respuesta de Romero se da luego de que el Gobierno y el sector empresarial acordaran gestionar nuevos créditos ante organismos internacionales y así solventar de divisas al mercado boliviano.

“Se acordó gestionar nuevos financiamientos externos ante organismos internacionales que permitan la llegada de divisas a nuestra economía, para lo cual se trabajará de manera conjunta en las tareas que permitan lograr este objetivo”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Romero insistió en que la medida es una muestra clara que el país vive una “iliquidez de divisas, insolvencia en la moneda extranjera, y que el Gobierno nacional por cuenta propia no puede resolver esos asuntos y requiere el apoyo hasta político del sector empresarial privado”.

En el encuentro por la economía, Gobierno y empresariados firmaron un acuerdo de 17 puntos, entre los cuales destaca la propuesta en cuestión y en se exige a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos internacionales que están estancados.

Sin embargo, Romero calificó dicho acuerdo como un “acuerdo entre amigos o un acuerdo para no perder la amistad”.

“Lo podía definir de dos maneras, un acuerdo entre amigos, o un acuerdo para no perder la amistad y el otro es que es más paja que trigo, porque en realidad son medidas no estructurales, son medidas de mediano y largo plazo, y no lo que se esperaba a corto plazo porque no van a haber soluciones inmediatas en el tema de desabastecimiento de carburantes, medicamentos, el temas de escasez de dólares, el tipo de cambio informal elevado y no se han tomado acciones inmediatas en el tema de combatir la inflación”, dijo Romero.

