Ante alza del dólar paralelo, expertos sugieren reestructurar el modelo económico y el recorte del gasto fiscal

Un reporte de EFE, refleja que casas de cambio ya ofrecen el dólar en Bs 12,60, por lo que diferentes analistas emitieron criterios y consideran la necesidad urgente de una cumbre para asumir medidas.

Fuente: Unitel

Ante alza del dólar paralelo que se registra en diferentes puntos del país, diferentes voces hicieron una análisis de la situación coincidiendo en que se deben asumir medidas urgentes que contemplen reestructurar el modelo económico y el recorte del gasto fiscal, así como convocar a una cumbre donde se aborden alternativas de corto, mediano y largo plazo.

Según un reporte de la agencia EFE, en un recorrido por varias casas de cambio del centro de La Paz, se constató que si bien estas muestran letreros con el tipo de cambio oficial, la venta del dólar está hasta en Bs 12,60, aunque los responsables sostienen que no tienen el billete norteamericano para comercializar.

La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, incluso advirtió que el tipo de cambio paralelo ha sobrepasado en más de un 100% lo que es el tipo de cambio oficial (Bs 6,86 – Bs 6,96), lo que significa una pérdida mayor del poder adquisitivo para todos los ciudadanos y un aumento en los precios finales, por lo que consideró la necesidad de analizar el modelo económico.

“Las alternativas van por decisiones de corto, mediano y largo plazo. Sabemos que las de mediano y largo plazo quizás no vayan a ser tomadas en cuenta o no se vayan a decidir en este momento porque estamos frente a un año electoral. Las decisiones que se han tomado como el acuerdo que se ha realizado con los empresarios no han sido suficientes, ni han sido del todo claras”, sostuvo Pacheco.