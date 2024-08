Aparece video del ataque con misiles a base estadounidense en Irak

In this video, a car launched missiles towards the base of an American base, Ain al-Asad, in Anbar province. pic.twitter.com/bKVdDcL2xN

Varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos en el ataque, informó Reuters citando a funcionarios del país norteamericano.

🚨 Last night, the U.S. Army C-RAM system engaged targets over Al-Asad Air Base in Iraq.

The attack resulted in at least five U.S. personnel being injured, with one sustaining serious injuries.

Two Katyusha rockets were fired, and they landed within the base.#USA #Iraq #Iran https://t.co/ZAdELXpoJa pic.twitter.com/8Q66dCp6IF

