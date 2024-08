Por primera vez y de manera directa, el presidente Luis Arce afirmó este lunes que el exmandatario Evo Morales (2006-2019), durante su gestión, no realizó exploración en hidrocarburos, lo que ahora afecta a la producción de gas natural, diésel y gasolina.

Arce, en su participación en el Consejo de Consejos del CONAMAQ, reprochó que durante los 14 años de gobierno de Morales solo se haya explorado seis pozos, de los que ninguno tuvo éxito.

Esa falta de política hidrocarburífera en la gestión de Morales ocasiona escasez de divisas, porque las exportaciones de gas natural se redujeron y el Gobierno hace uso de los dólares para la importación de combustibles.

“El problema de diésel, de dólar tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando él, Evo (Morales), estaba de presidente, así no más hay que decirlo, con claridad. Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace cinco, siete años no se hizo”, acusó en el acto del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Luis Arce fue ministro de Economía y Finanzas Públicas entre 2006 y 2017, y posteriormente en 2019, durante el gobierno de Evo Morales.

No obstante, Arce afirmó que se trabaja para corregir los errores del pasado, para que la población esté tranquila y no tenga dificultades en la compra de combustibles.

Aseguró que desde 2021 hasta la fecha se realiza la exploración de 28 pozos hidrocarburíferos, y se prevé llegar a 42 hasta fines de este año.

Hallazgos

Destacó que ese trabajo encargado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) da resultados positivos, ya que se encontraron reservas de gas natural de 0,5 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) en Chuquisaca, otro de 0,4 TCF en Santa Cruz y el más importante, el de 1,7 TCF, en el pozo Mayaya Centro-X1 en el norte de La Paz.

Paralelamente, indicó que se realiza la industrialización de los recursos naturales, entre ellos el destinado a la producción de biodiésel con la construcción de plantas en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y El Alto con el objetivo de reducir la importación del combustible fósil.

Estas industrias requieren de insumos, como las plantas de soya, macororó, palma aceitera, jatropha, entre otros, para generar el biodiésel.

“Vamos a dejar de producir diésel con estas plantas, por lo tanto, estamos solucionando el problema estructural que es la dependencia de los hidrocarburos, diésel fundamentalmente, y con eso vamos dejar de importar poco a poco, no es rápido, porque no se ha reaccionado en la política de hidrocarburos en años anteriores y ahora estamos haciendo y estamos corrigiendo los errores de no haber hecho en su momento”, indicó.