Arce llega al Bicentenario con cuatro retos, seis errores y sin gobernabilidad

Yolanda Mamani Cayo.

Fuente: El Deber

Para, Gómez Arce aún tiene chance de plantear soluciones y lo puede hacer en su mensaje del 6 de Agosto: cómo resolver la crisis económica con medidas urgentes para superar la escasez de dólares y combustible, y ello necesariamente implica un cambio de modelo económico; reestablecer la institucionalidad democrática, dar fin a la auto prórroga de magistrados y un plan de reforma total de la justicia.

Divorcio y estrategia

La pelea interna del MAS deriva en la ingobernabilidad de Arce en la Asamblea Legislativa, que no aprueba créditos internacionales que pueden inyectar dólares a la economía interna, y como no hay dólares, tampoco hay diésel lo que a su vez genera protestas en sectores como el transporte pesado que no tardó en pedir el acortamiento de mandato de Luis Arce.