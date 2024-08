Arce patea el tablero, anuncia referéndum para analizar derecho de reelección de Evo

En varios pasajes de su discurso el presidente aludió a Morales, aunque sin nombrarlo; en uno de ellos dijo que no renunciará y que “no es un cobarde para huir del país”

Raúl Peñaranda U.

El presidente Luis Arce pronunció su discurso más significativo en casi cuatro años de gestión, en el que anunció varias medidas importantes, siendo la más trascendente la convocatoria a un referéndum para analizar el derecho de reelección de Evo Morales, a quien no nombró.

Arce finalmente tomó la iniciativa política, que tan elusiva le había sido en los años anteriores, y envió un mensaje clarísimo a Morales: la ciudadanía muy probablemente anulará su habilitación como candidato en 2025.

En varios pasajes de su discurso el presidente aludió a Morales, aunque sin nombrarlo; en uno de ellos dijo que no renunciará y que “no es un cobarde para huir del país”, en referencia a la renuncia y fuga de Morales en 2019 cuando se vio acorralado por masivas manifestaciones populares entre octubre y noviembre de ese año.

El referéndum anunciado, dijo Arce, será convocado cuando se realicen las elecciones judiciales e incluirá otros dos temas sensibles: si se mantiene la subvención a los hidrocarburos y cómo reformar la asignación de escaños parlamentarios.

El analista político Puka Reyesvilla dijo a Brújula Digital: “A diferencia de otros momentos, probablemente menos críticos que el actual, el Presidente se ‘animó’ a proponer algo y no sólo regodearse en un ejercicio hedonista con cifras no siempre ciertas. Podría pensarse que lo hace evadiendo su propia responsabilidad, pero eso es mejor que no hacer nada. En resumen, Arce ya no deja que los problemas se ‘resuelvan’ por inercia, como nos tenía acostumbrados”.

Arce reservó para el final de su discurso los temas más importantes, que incluyeron el anuncio de un “gabinete social extraordinario” para ver cómo asumir la subida del tipo de cambio del boliviano versus el dólar, y la referencia a que se empezará a vender una nueva gasolina, la Ultra Premium 100, a un precio de 6,71 bolivianos que fluctuará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo. También dijo que se alentará la venta de la actual gasolina Premium Plus, a un nuevo precio de 5,71 bolivianos.

Es probable que esas gasolinas estén disponibles fácilmente para su venta en los surtidores y que la actual, de precio de 3,74 bolivianos, mantenga las dificultades de distribución que vienen registrándose desde hace meses.

Pero el centro del discurso fue el referéndum que debe decidir sobre la interpretación del artículo 168 de la CPE, referida a la reelección presidencial. La manera cómo está redactado ese artículo es confusa, lo que llevó al Tribunal Constitucional a aprobar una sentencia en diciembre de 2023, pero que tampoco terminó de aclarar la situación.

Es posible que en ese referéndum Morales pierda el derecho de ser reelegido, ya que es factible pensar que la población que se inclina a favor de Luis Arce, más los votantes que corresponden a la oposición tradicional, voten en contra de su habilitación. Las encuestas señalan que Morales tiene un tope de apoyo de solo el 30%.

En su discurso, Arce dijo que el referéndum consultará a la ciudadanía sobre la “elección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas, es importante precisar el carácter de la elección estipulada en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado”.

Sin Morales como candidato, cambia la correlación de fuerzas y la eventual candidatura de Arce se vería fortalecida, lo mismo que las de postulantes opositores. Morales se vería obligado a elegir a un heredero político, probablemente el presidente del Senado y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

Sobre el tema del subsidio a los hidrocarburos, es posible que esa pregunta sea irrelevante el día del referéndum ya que por entonces quizás solo se vendan las nuevas gasolinas más caras.

