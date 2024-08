Arce revela tensiones con Evo Morales desde los primeros meses de gobierno

El expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce. Foto: ABI

Los roces entre Evo Morales y el Gobierno, inicialmente con el vicepresidente David Choquehuanca, empezaron “muy temprano”, a principios del 2021, reveló el presidente Luis Arce.

El mandatario comentó que las fricciones se presentaron cuando “teníamos pocos meses de gobierno” (asumió el 8 de noviembre de 2020) y se viralizó un video donde el expresidente Morales dice: “ya nos estamos cansado de Lucho”

“Ese discurso lo daba en varios sindicatos del Chapare, indisponiendo a los compañeros en contra de un gobierno que recién estaba iniciando. Producto de esto hubo varios roces entre Evo y el jilata David Choquehuanca”, dijo Arce en una entrevista con el portal Diario Red, de tendencia izquierdista.

El conflicto se intensifica en el Día del Trabajo

El problema se agudizó, complementó Arce, en los actos por el Día del Trabajo, el 1 de mayo de ese año, realizados en Santa Cruz. En esa ocasión, las autoridades gubernamentales marcharon con la Central Obrera Bolivia y Morales, con la Central Obrera Departamental de esa región.

“Lo invitamos a subir a la testera. Ahí estaba el jilata, y nos sentamos a ver el desfile de los afiliados de la COB. Entonces vimos la reacción de Evo cuando ingresó un grupo con un cartel que decía ‘Bloque Choquehuanca’. Ahí empezó el ataque de Evo contra David, está en los medios. Se organizaban reuniones donde Evo hablaba mal de David. Los roces continuaron todo ese año”.

El presidente comentó que en 2022 las críticas y el ataque de Morales subieron cada vez más de tono cuando se reunía con organizaciones sociales.

Intentos de reconciliación y reuniones fallidas

Debido a la situación, Arce convocó a Morales, autoridades masistas y a las organizaciones sociales a una reunión en Sacaba, municipio de Cochabamba, para poner alto a los roces.

“Ahí acordamos lo siguiente: primero que nadie hable de bloques, pues Evo seguía molesto por lo del año pasado; también acordamos reunirnos cada mes para coordinar y no hablar de candidaturas hasta 2024”.

Arce informó que pese al acuerdo, este no se cumplió y que ese mismo año, en una de las reuniones mensuales, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le mostró cómo el candidato a gobernador de Santa Cruz, Mario Cronenbold, proclamaba a Morales. “Se incumplió una y otra vez los acuerdos”.

Boicot económico y desacuerdos políticos en la Asamblea Legislativa

El presidente aseguró que quería “pacificar” la situación, lograr que Morales dejara de lanzar críticas infundadas al Gobierno y que sus voceros pararan “de calumniarnos, de hacer show político para desprestigiar la gestión”.

Entonces, dijo, vino “el boicot” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que no aprueba los créditos externos y “el bloqueo económico”.

Aseguró que Morales sabía que el plan de Gobierno necesitaba contar con los créditos, pero pese a esto los legisladores evistas y opositores los rechazaron.

“Cuando estamos empezando a despegar (…) Cuando arrancaba el crecimiento económico, vino el boicot de la Asamblea Legislativa, que no quería aprobar los créditos. Esto ralentizó todo”. “El estancamiento de los créditos en la Asamblea es el estrangulamiento de la economía boliviana por intereses políticos de la derecha y del evismo”.

“A Evo no le gusta la democracia”

Arce considera que el evismo boicotea la economía “decididamente y a conciencia” por el afán de Morales de ser candidato a la presidencia a toda costa.

“Así lo dijo: ‘voy a ser candidato por las buenas o las malas’ (…) A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas. Lamentamos eso, porque creemos que es el pueblo el que tiene que dar la última palabra. Para nosotros, el referendo es el mejor camino para resolver todos los problemas que tiene el país. No hay que tenerle miedo a la voz del pueblo. En un programa en los medios Evo dijo que no tiene miedo al referendo; bueno, pues, vamos al referendo entonces”.

