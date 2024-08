Arce ¿y una indirecta?: critica política de Morales y dice que “no escapa”

Ni Evo Morales ni el presidente Luis Arce han decidido dosificar sus mensajes cruzados. Ambos apuestan por dedicarse duras críticas. Esta vez, el Mandatario aprovechó su paso por el ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), en Tupiza, Potosí, para ver en retrospectiva y concluir que las políticas hidrocarburíferas aplicadas en el pasado, más precisamente, en el gobierno de Evo, no fueron acertadas.

“Primero, ¿dónde se origina todo esto?, ¿cuál es el problema central? Una mala política de hidrocarburos que no cuidó la nacionalización del 1 de mayo de 2006. Todos nosotros nos hemos alegrado, era la recuperación de nuestros hidrocarburos que estaban en manos de las trasnacionales, pero no se trata solo de nacionalizar. Había que cuidar la nacionalización y cuidar la nacionalización significaba cuidar la gallina de los huevos de oro”, reflexionó, casando la aplicación de dichas políticas con las reservas de gas, que han ido en decrecimiento.

Arce sostuvo que ha faltado efectuar exploraciones posteriores a la nacionalización, de modo que el país pudiera captar dólares mediante la exportación de los carburantes.

En otra referencia fuerte, el Presidente defendió a su núcleo familiar, a su equipo de trabajo y aseguró que ellos no tienen nada que ocultar y que tampoco huyen.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar, no mentimos, no robamos, no nos escapamos, solo trabajamos por el pueblo boliviano. Han tratado, incluso, de meter a mi familia, que corrupción… todo se inventan mis compañeros. Por eso venimos, porque no tenemos nada que ocultar aquí, más bien tenemos mucho de qué hablar, porque el pueblo boliviano merece saber la verdad”.

También estableció un repaso en torno a las problemáticas coyunturales. “Cuando uno analiza lo que está pasando, todos los temas, el tema del dólar, de la falta de abastecimiento de diésel, de esta presión que están queriendo generar de incremento de precios de los principales productos alimenticios, forman parte de un solo problema que ha sido poco a poco orquestado, armado para que entremos en una situación de convulsión ante la insatisfacción social porque supuestamente somos incapaces de gobernar”, afirmó, relacionando todo ese conjunto de cosas, precisamente, con las políticas hidrocarburíferas del pasado.

El presidente Luis Arce asistió al ampliado de la COB en compañía del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dado que la idea del encuentro era, también, darle forma a una propuesta política vinculada con la defensa de los recursos naturales.