Los resultados poblaciones del Censo provocaron diferencia de opiniones en la Asamblea. El MAS arcista los respaldo, mientras que el bloque arcista y la oposición objetaron los datos presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El senador William Tórrez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoya al expresidente Evo Morales (evistas), calificó a los resultados como “una maniobra y una cifra política” que preocupan, debido al trabajo “mal hecho” que “generará muchísimas protestas”.

“Voy a plantear una auditoria internacional a este trabajo mal hecho que hizo el INE. Creo que ellos son los únicos que nos pueden garantizar un resultado razonable, prudente y transparente, aunque ellos (Gobierno) se anticiparon (para) que fueran acompañados por instituciones extranjeras”.

En esa misma línea, el diputado Daniel Rojas tildó como “catastrófico y pésimo” el proceso liderado por el INE y consideró que los datos “no coinciden con la realidad”. Acusó al Gobierno de “despilfarrar” recursos económicos.

Mientras que el senador Roberto Padilla (MAS), presidente de la Comisión de Justicia Plural y del mismo bloque del oficialismo, afirmó que los resultados “no eran los que se esperaba”.

“Hay muchos problemas y seguramente ya en este momento las organizaciones sociales y también las instituciones están analizando. Va a haber problemas porque muchos municipios están perdiendo y otros ya están reclamando el tema de escaños”.

Desde la oposición, Luisa Náyar, diputada por Comunidad Ciudadana (CC); subrayó que el informe del INE es “burdo, torpe, irracional y fraudulento”, principalmente con los datos brindados sobre Santa Cruz.

Tolerancia

“El Gobierno le ha declarado la guerra a Santa Cruz y tendrá que atenerse a las consecuencias. Ya estuvo bueno de creer que los cruceños somos unos imbéciles. Se acabó la paciencia y la tolerancia con un régimen centralista que nos odia y fomenta el enfrentamiento y la división entre bolivianos”, escribió en X la legisladora.

Andrea Barrientos, senadora de la misma alianza, señaló que las cifras “no cuadran” y que, por ello, el pueblo “se merece una explicación transparente”.

“Los resultados del Censo generan dudas. De 2002 a 2012 crecimos en 1.639.903 habitantes, pero de 2012 a 2024, solo 922.717. ¿Cómo se explica esta drástica reducción en el crecimiento poblacional?”, protesto mediante su cuenta de redes sociales.

En consonancia, María René Álvarez, diputada de la alianza opositora Creemos, aseveró que el país es testigo esta vez de “un fraude censal” porque el INE muestra que “somos 11.312.620 habitantes cuando todas las proyecciones daban 12,3 millones. Esa desaparición de un millón no se explica para nada”.

Felix Ajpi, senador del MAS, indicó que se esperaba un crecimiento de la población, aunque no se superaron los 12 millones de habitantes. “Los resultados me imagino que están en su exactitud, no me gusta desconfiar de una institución del Estado mientras no se tenga una prueba contundente. Yo tengo que confiar en el Instituto Nacional de Estadística al que todos hemos acudido”.

Añadió que incluso hubo pedidos para boicotear al Censo, por parte de personas que ahora objetan la cantidad de habitantes. “Más adelante se irá aclarando las cosas con normalidad. Confío en el Institucional Nacional de Estadística, al margen que soy parte del Gobierno”.

Respaldo del INE

Desde el MAS que respalda al presidente Luis Arce (arcistas), la diputada Deisy Choque destacó el trabajo del INE y advirtió que los que ahora hablan de “fraude” o amenazan con movilizaciones, son quienes hicieron “contracampaña”.

“(Aquellos que) hicieron que se cierren los condominios (en Santa Cruz) para que la gente no se pueda censar, lastimosamente son los mismos que reclaman. Mas allá de que me guste o no, hemos pedido que sean transparentes los datos”.

Complementó que se pidió al INE que “los datos que se vayan a generar que no se inventen ni más ni menos y como una diputada proyectista de la Ley del Censo, también hemos estado haciendo seguimiento; hemos visto la trazabilidad o cómo se hace seguimiento a una carpeta censal”.

Blanca López, de la misma línea del oficialismo, resaltó los resultados del INE y dijo que la entidad mostró “transparencia” y un “trabajo de mucha responsabilidad” en el que participaron veedores internacionales.

“Creo que como ningún otro Censo se ha llevado de la mejor forma y de la mejor transparencia para garantizar el Censo. Esperemos que en los departamentos, sobre todo los pequeños, no quisiéramos perder más escaños, más aún recursos económicos, como autoridades vamos a tener que hacer un trabajo conjunto despojándonos de los colores políticos”.