Argentina: La abogada de Alberto Fernández aseguró que la declaración de Fabiola Yañez a la Justicia no es válida

La abogada Silvina Irene Carreiras, a cargo de la defensa del expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez, aseguró hoy que “no es válida” la declaración ante la Justicia que la ex primera dama presta en el día de hoy, de manera remota, desde España.

“Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?”, planteó la letrada.

La abogada sostuvo que no le permitieron dejar por escrito las preguntas para la ex primera dama y que ofreció no estar ante la mirada de Yañez cuando declare y que sus preguntas las haga otra personas. Carreira aseguró que hará todas las presentaciones que correspondan, entre ellos la nulidad de la audiencia. “Creo en la versión del ex presidente”, sostuvo sobre la denuncia de violencia de género pero sin dar detalles.

La ex Primera Dama ingresó al consulado argentino en Madrid a las 10:11 de la mañana (las 15.11 en España), en el asiento de atrás del vehículo que la trasladaba; vestía un traje blanco y llevaba anteojos de sol. Su arribo se produjo instantes después de que el juez Julián Ercolini decidiera rechazar el pedido de la defensa para estar presente en la testimonial. La querella de Fabiola, a cargo de la abogada Mariana Gallego, se opuso férreamente y el magistrado resolvió en ese sentido.

Con esta presentación, Yañez amplía la presentación que hizo ayer ante la Justicia en la que sostuvo que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes” de parte de Fernández.

El testimonio es clave porque se espera que aporte precisiones, además de las preguntas y los datos que la justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborarlos y avanzar hacia una citación a indagatoria del expresidente.

También porque puede definir el tribunal en el que se investigue lo ocurrido. La causa está actualmente en los tribunales de Comodoro Py porque fue un desprendimiento del expediente de los Seguros donde investigan hechos de corrupción durante el gobierno de Fernández. Pero la defensa del ex presidente ya solicitó que la causa por violencia de género pase a la Justicia Federal de San Isidro, donde tiene jurisdicción la Quinta de Olivos. Este nuevo testimonio definirá el destino de la causa.

La declaración de Fabiola Yañez

En el primer escrito presentado dentro del expediente —al que tuvo acceso Infobae—, la ex primera dama solicitó ser querellante en la causa. Se trata de una declaración de 18 carillas, que fueron acompañadas por documentos firmados por el cónsul argentino en Madrid, Daniel Alberto Plaza, que certificó la firma de la ex primera dama. “El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes”, sostuvo en la presentación.

En ella, la ex primera dama también habló de “violencia reproductiva”. Sobre este punto, relató que, al poco tiempo de comenzar a convivir con Fernández, quedó embarazada. “Nuevamente apareció su deprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, me dijo ‘esto no puede pasar, estoy en shock’ comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aun, que no me había presentado a su hijo”, contó.

“No puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo”, le habría objetado el expresidente. “Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado”, fue la respuesta de Yañez. Fernández volvió a insistir: “Hay que resolverlo, tenés que abortar”. “Antes que lo hiciera, era tal su perversión que le dijo al hijo que estaba embarazada, para después responsabilizarme a mí del aborto”, puntualizó Yañez sobre ese episodio, al que denomina como su “peor decisión”.

A su vez, la ex primera dama ratificó lo que dijo el sábado en la entrevista exclusiva con Infobae respecto a que no recibió ayuda del Ministerio de la Mujer. “Sentí que me estaban tomando el pelo”, expuso Yañez, que señaló que eso ocurrió durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la mujer del gobierno de Alberto Fernández.