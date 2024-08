Argentina: Las gestiones del medio hermano de Alberto Fernández por los seguros y el mensaje de Martínez Sosa al ex presidente

Infobae accedió a los chats de Pablo Galindez, familiar directo del ex mandatario y una de las personas que llegó al departamento de Puerto Madero cuando explotó el escándalo. Sus afirmaciones sobre el broker casado con la secretaria y la conversación sobre del decreto que le dio el monopolio a Nación Seguros





Los mensajes de Galindez con Alberto Pagliano, por entonces presidente de Nación Seguros

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Pablo Galindez fue uno de los primeros en llegar al departamento de Puerto Madero el sábado a la tarde. Apenas unos minutos antes, Alberto Fernández se había enterado de los explosivos chats de Fabiola Yañez con María Cantero, su secretaria de toda la vida. El ex presidente entró en pánico y comenzó a mandar mensajes a su entorno. Algunos se asustaron y salieron corriendo. Además de su medio hermano, llegaron Julio Vitobello y Alberto Iribarne, dos amigos de toda la vida. Entre todos lograron calmarlo.

Galindez es hijo de Celia Pérez, la madre de Alberto Fernández, y de Carlos Pelagio Galíndez. Durante el gobierno de su medio hermano, no tuvo un cargo público, pero tenía diálogo con los funcionarios. Los chats de la causa de los seguros revelan que hizo gestiones a favor de un broker imputado en la causa y que hablaba en representación del Presidente. Los mensajes de Galindez con Alberto Pagliano, por entonces presidente de Nación Seguros, también revelan que conocía muy bien al empresario Héctor Martínez Sosa, a quien definió como “un pirata”.

– Pablo Galindez: Hola Alberto. Hoy me llamó G Torres. Está preocupado x su situación en Prov Seguros. Te parece que le podrás hacer un contrato en Nacion? Cualquier cosa hablamos más tarde. Abrazo.

– Alberto Pagliano: Después te llamo, dame 10

El diálogo ocurrió el 25 de agosto de 2020. “G Torres” sería Pablo Torres García, uno de los empresarios allanados e imputados por la causa de los seguros.

Su empresa, TG Broker, es una de las dos firmas denunciadas por el Gobierno al comienzo del escándalo porque se quedó con la póliza de la ANSES. Por ese contrato cobró $231.918.674. La otra empresa fue San Ignacio. Ambas fueron puestas a dedo por Federico D’Angelo Campos, un ex director del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), echado de la ANSES y que ahora es concejal en Quilmes.

Alberto Fernandez, Alberto Pagliano y Héctor Martinez Sosa

En los chats, hay decenas de conversaciones entre Galindez y Pagliano sobre el negocio de seguros. “Cuando quieras hablamos por inv de nacion seguros (sic)”, le dijo el medio hermano de Alberto Fernández al presidente de esa empresa el 16 de mayo de 2020, en plena pandemia. Cuatro días después, le mandó un pdf “inv nacion seguros”. Y volvió a insistir el 27: “Estoy en la búsqueda de alguien q te pueda dar una mano con tema de inversiones”.

Galindez se movía como una suerte de asesor externo del titular de Nación Seguros, un amigo de toda la vida de Alberto Fernández. Pagliano lo consultaba antes de plantearle algo al Presidente. Y si tenía una comunicación directa con Fernández lo ponía al tanto a su medio hermano.

El 29 de mayo, Pagliano le pide aprobación a Galindez antes de mandarle un mensaje al Presidente referido a un seguro de vida para los beneficiarios del IFE. “Está perfecto”, contesta el medio hermano.

Una de las conversaciones entre los involucrados

En los chats encontrados en el celular de Pagliano, aparece una y otra vez Héctor Martínez Sosa, el empresario casado con María Cantero. Los mensajes revelan la tensión que había con ese broker. Hay un intercambio muy especial. El 24 de abril de 2020, el presidente de Nación Seguros le reenvía a Galindez un extenso mensaje que le habría mandado Martínez Sosa al Presidente. Sería el primer mensaje directo entre ambos que aparece en la causa.

Martínez Sosa expresa su preocupación sobre un nombramiento en el directorio de Nación Seguros: “Estarían nombrando como Vice Presidente de Nación Seguros a Sebastián Diaz Bancalari quien ya estuvo en esa función cuando Juan Ignacio Forlón era Presidente de la aseguradora durante el segundo mandato de Cristina. Es un psicópata que le va a hacer la vida imposible a Alberto Pagliano (…) No te pido que nombres a allguien sugerido por mi sino que analices y pidas otras opiniones sobre otra persona”.

Ese mensaje fue reenviado desde el celular de Pagliano. Por las dudas aclara: “Este es el WhatsApp que le envió Hms a Alberto”. Hms es Héctor Martínez Sosa. “Y Alberto le dio bola”, pregunta Galindez. Pagliano contesta: No sé … mientras pueda trato de no llamarlo a HMS”.

El nombre de Díaz Bancalari ya había aparecido en los chats entre Cantero y su esposo. Fue en una conversación del 17 de abril de 2020. Martínez Sosa estaba enojado por el nombramiento.

HMS: Quien es Diaz Bancalari

MC: Era un diputado peronista … El viejo

HMS: Sebastián se llama ?

MC: Puede que exista un hijo, no se. Donde está?

HMS: Al final hicieron lo que quisieron mirá.

Acto seguido, el broker le manda a su esposa un archivo con los funcionarios puestos en todas las empresas vinculadas a Nación Seguros. “Son de los nuestros”, intenta calmarlo Cantero. Martínez Sosa no se conforma y quiere saber más. “Diaz Bancalari es el hijo del Negro seguro es un buen tipo. Pero lo importante es Pagliano que responde a Alberto”, insiste la mujer.

En el chat entre el medio hermano del Presidente y Pagliano se repiten las menciones a Martínez Sosa. En marzo de 2020, el presidente de Nación Seguros le manda a su interlocutor el link de un portal donde se mencionaba al broker, supuestamente por haber violando la cuarentena. Galindez contesta: “MS es un pirata”.

El medio hermano del presidente también aporta teléfonos y oficia de nexo con funcionarios muy cercanos a Fernández. Juan Pablo Cafiero y Julio Vitobello, por entonces secretario general de la Presidencia, son algunos de los mencionados. “Ya le mandé msj de audio”, asegura Galindez cuando le aporta el número de celular de Vitobello. Ese mensaje fue transcripto por los peritos: “Julio querido, escúchame. Te va a llamar. En algún momento se va a poner en contacto con vos Alberto Pagliano, que es la persona que nombró Alberto como presidente de Nación Seguros, que está preocupado ahí porque bueno, le dijeron que tiene una asamblea virtual, pero que aparentemente ya están nombrados todos los directores. Entonces le pedí que se pongan en contacto con vos para ver si eso es así; porque él, al menos, un director quería poner. Eh. Te va a llamar, nada, como para que, para ver si vos le podés allanar un poco el camino y dejarlo más tranquilo. Eh. Alberto Pagliano se llama. Cualquier cosa hablamos más tarde. Abrazo.”

Al igual que Galindez, Vitobello también estuvo el sábado pasado en el departamento de Puerto Madero para calmar al ex presidente cuando se enteró que el diario Clarín iba a revelar los chats entre Cantero y Fabiola Yañez donde se hablaba de violencia física. Juan Manuel Olmos, otro hombre cercano al ex presidente, fue anoticiado de todo lo que pasaba pero no pudo llegar.

Ese mismo día, Fernández les confesó a sus allegados que había tenido una conversación muy tensa con su ex pareja. Habló de una suma de dinero millonaria.

El mensaje fue reenviado desde el celular de Pagliano

La sábana de mensajes entre Galindez y Pagliano aportó otro dato revelador para los investigadores. Los interlocutores hablan del decreto 823/21, que obligó a todos los organismos a contratar con Nación Seguros. En un audio, el presidente de Nación Seguros le dice al medio hermano del Presidente que Alberto Fernández “empujó o lo aceptó”. Se refiere al decreto.

“Hola Pablo. Recién acaba de salir un decreto que veníamos dando vueltas. Yo no sé si te había comentado. Obviamente que lo empujó o lo aceptó Alberto. De que todo el Estado se asegure en Nación Seguros. Con lo cual, comienza una nueva etapa de, de mucho laburo. Me tengo que ir a Mar del Plata a buscar a mi hija. Si te parece sábado, domingo, de la semana que viene, estoy disponible y hago el asado y nos juntamos y si no, avisame que que trato de venirme. Si, el domingo llego pero no sé a qué hora. Nada eso. Lo que te había quedado en avisarte. Te lo comento ahora. Chau. Un abrazo”.

El audio se envió el 2 de diciembre de 2021, el mismo día que se publicó el decreto en el Boletín Oficial.