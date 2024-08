Asamblea posterga para el lunes sesión que debía tratar convocatoria para nuevo fiscal general

Debido a la ausencia de algunos secretarios, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, afirmó que no se podría instalar la sesión.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, suspendió para el lunes la sesión de este jueves que debía considerar la convocatoria a elección del Fiscal General del Estado.

La reunión bicameral no tuvo quorum, situación que obligó su postergación.

"Estoy obligado a no instalar, en ausencia de los secretarios; ellos no están presentes, no van a estar. Vamos a hacer una nueva convocatoria para el

La sesión tenía previsto considerar la convocatoria que aprobó la Comisión Mixta de Justicia Plural para que los ciudadanos se presenten como postulante al cargo de Fiscal.

Varios legisladores manifestaron su preocupación po la decisión, pues la gestión de Juan Lanchipa, actual fiscal, concluirá el próximo 23 de octubre.

La comisión tendrá un plazo de 45 días para evaluar a los posibles candidatos. Posteriormente, la Asamblea Legislativa lo designará por dos tercios de los votos.

La Ley 1579, de Selección y Designación del Nuevo Fiscal General del Estado, estableció el 22 de octubre como fecha límite para tener una nueva autoridad del Ministerio Público.