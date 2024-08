Joe Franco, director administrativo financiero del Concejo de La Paz, sufrió el jueves una agresión física de parte de Carlos Rocabado, asesor de la concejala Roxana Pérez del Castillo. El hombre, en el momento en el que salían de la sala de sesiones, le dio un cabezazo luego de un cruce de palabras entre ambos funcionarios.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que luego del hecho, Franco recibe también agresiones verbales de parte de Pérez del Castillo, quien, con palabras irreproducibles, lo increpa y acusa de violencia en contra de otra funcionaria.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según Franco, la molestia de Rocabado surgió porque se observaron “algunos errores administrativos” en una documentación sobre el Plan Operativo Anual (POA) que debía se trataba en el pleno del legislativo.

“Se me acercó, me dijo unas palabras y le respondo de qué me voy a reír, y me da un cabezazo. En temas administrativos, a veces, alguno comete errores y no le gusta cuando otra persona le corrige o rechaza los trámites”, dijo Franco, entrevistado por la red Uno.

El funcionario dijo que acudió al Instituto de Investigaciones Forenses donde le dieron cuatro días de impedimento. Señaló que presentó una denuncia en contra de su agresor.

ATAQUE

Respecto del ataque verbal de parte de Pérez del Castillo, dijo que dejará en manos de los concejales el caso.

A través de un comunicado, el alcalde Iván Arias lamentó y repudió el hecho. “Estas acciones reflejan una preocupante degradación del poder, caracterizada por abuso y falta de respeto hacia los semejantes y los propios funcionarios”, señala la nota.

Respecto de la actitud de Pérez del Castillo la nota dice: “Igual de preocupante es que las agresiones hayan sido incitadas por una concejala el MAS. Sin el menor respeto ni decoro y de la forma más indignante y humillante para un ser humano, vierte a gritos términos soeces e insultos”.

La nota finaliza en que el hecho muestra actitudes vergonzosas y bochornosas y espera que las actitudes sean sancionadas “para que nunca más se repita”.