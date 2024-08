Así es la nueva cepa de la viruela del mono que se está expandiendo en África: síntomas y cómo se transmite

España es el país europeo con más notificaciones de mpox desde que estallara el brote en abril de 2022, con un total de 8.101 casos.

España es el país europeo con más notificaciones de mpox (antes denominada viruela del mono) desde que estallara el brote en abril de 2022, con un total de 8.101 casos, de los que 260 se han confirmado en lo que va de año, casi la mitad en Madrid, y de los que prácticamente el 90% de los casos no estaban vacunadon.

Algo que preocupa a las autoridades sanitarias, ya que sólo el 50% de los que recibieron la primera dosis ha recibido la pauta completa, por lo que no se sabe cómo será la inmunidad en esta parte de la población de alto riesgo. La protección a largo plazo de una sola dosis es desconocida todavía, y el estudio de efectividad a nivel nacional solo pudo evaluar su protección a corto plazo.

