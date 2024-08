Atentado con cuchillo en Alemania: al menos tres muertos y cinco heridos en estado crítico en un festival en Solingen

Ocurrió en un evento por el 650° aniversario de la ciudad del oeste alemán. La policía busca al atacante, que logró escapar.

Fuente: Infobae

Un atacante armado con un cuchillo mató a tres personas e hirió de gravedad al menos a cinco a última hora del viernes en un festival celebrado en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, según informaron las autoridades.

Police members and forensic experts work following an incident in which several individuals were killed on Friday night when a man randomly stabbed passers-by with a knife at a city festival, in Solingen, Germany, August 24, 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen