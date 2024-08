Atentado en Solingen: detienen a adolescente de 15 años

La Policía explicó que no cree que se trate del atacante, sino de alguien que sabía lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo. No se descarta trasfondo terrorista.

La policía alemana detuvo este sábado (24.08.2024) a un adolescente que podría estar relacionado con el apuñalamiento que dejó tres muertos y cuatro heridos graves en Solingen, en el oeste del país, e indicó que «no se puede descartar» un móvil «terrorista». El ataque tuvo lugar cuando miles de personas se hallaban congregadas con motivo de la inauguración de las fiestas de la ciudad.

«Esta mañana ha sido detenido un individuo de 15 años», anunció el director del operativo policial, Thorsten Fleiss. Según explicó, el adolescente es sospechoso de haber tenido conocimiento previo del suceso y de no haber actuado para impedirlo, pero los investigadores creen que no se trata del atacante, que aún no ha sido encontrado por las fuerzas de seguridad.

El detenido, que fue aprehendido esta mañana en el domicilio familiar, fue identificado en base al testimonio de dos personas que escucharon una conversación sospechosa antes del suceso y que, después del ataque, se pusieron en contacto con la policía. «Solo sabemos que habló con una persona, si esa persona es el atacante no lo sabemos con seguridad», afirmó en la rueda de prensa el fiscal responsable de la lucha antiterrorista en Renania del Norte-Westfalia, Markus Caspers.

Ataques «precisos»

Caspers reconoció que «aún no se ha identificado al autor ni hemos podido identificar un móvil, pero suponemos, dadas todas las circunstancias, que no se puede descartar la sospecha inicial de una acción terrorista», añadió. Poco más tarde, el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, el cristianodemócrata Hendrik Wüst, dijo que el atentado había sido un «acto de terrorismo”.

El director del operativo policial apuntaló esta hipótesis al confirmar, ante las preguntas de la prensa, que de acuerdo con las imágenes del ataque las cuchilladas iban dirigidas «de forma muy precisa» a los cuellos de las víctimas.

«El culpable debe ser detenido rápidamente y castigado con todo el peso de la ley», escribió en la red social X (Twitter) el jefe del Gobierno alemán, Olaf Scholz. Una importante operación policial está en curso para encontrar al sospechoso, que huyó después de la agresión. «Nuestros fuerzas de seguridad están haciendo todo lo posible para detener al autor» y determinar su móvil, afirmó la ministra del Interior, Nancy Faeser, quien calificó el acto de «brutal atentado».

