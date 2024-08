Audio revela rencilla entre testigos y el piloto que luego fue víctima de sicarios en Beni

Captura de video del momento en que cuatro sicarios disparan contra el piloto José Carlos Jiménez. Foto: Facebook

Un audio revela la discusión que se dio entre dos mujeres y el piloto José Carlos Jiménez, semanas antes de que éste sea víctima de cuatro sicarios, quienes le quitaron la vida con disparos de arma de fuego, en un restaurante del municipio de Santa Ana de Yacuma, en el departamento de Beni, el 26 de mayo. Ambas declararon en calidad de testigos.

“Ah, no les conviene que yo hable, no les conviene que yo cuente todo lo que dijeron ustedes, ¿no?”, son las palabras que se le escucha decir al piloto Jiménez, en una conversación telefónica que tuvo con Yndira Julio y Analía Núñez Vela.

Ambas mujeres declararon en calidad de testigos ante el investigador policial, Manuelo Velásquez, quien las interrogó sobre esta conversación. Por separado, ambas admitieron que ésta ocurrió y que en ella se mencionó a Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido por el apodo de “Coco”, una persona implicada en un caso de narcotráfico y tráfico de armas.

En parte del audio al que Visión 360 tuvo acceso, las dos mujeres y el piloto intercalan una serie de acusaciones sobre quién involucró, en una anterior conversación que tuvieron personalmente en Santa Cruz, a “Coco” Vásquez y a su pareja, Alondra Mercado.

Esta última es una modelo y exmiss Bolivia que fue detenida por corto tiempo, en diciembre de 2023, luego de que la Fuerza Antidroga halló restos de cocaína y gran cantidad de municiones en su vehículo y domicilio. En ese mismo caso, según el informe del fiscal departamental de Beni, Félix Balderas, se emitió orden de aprehensión contra otra familiar de “Coco”, desde noviembre de 2023.

Discusión

“Hablaste para todo mundo, y no te niegues pues primo, uno cuando habla tiene que tener huevos y decir sí, lo hice, por esto y por esto”, acusó una de las mujeres a Jiménez en el audio. El piloto admitió que en la charla que tuvieron semanas antes en Santa Cruz él mencionó a varias personas, pero aseguró que quienes involucraron a “Coco” Vásquez y Mercado fueron Yndira Julio y Analía Núñez Vela.

En las charlas que el grupo de “amigos” tuvo, se habla de una supuesta deuda de 5.000 dólares que Yerko Iriarte, otro amigo del grupo, tendría con Jiménez quien había expresado su molestia porque no le cancelaban el dinero. La hermana de Iriarte, Shana, es otra de las testigos que declaró en este proceso.

Posterior a la conversación grabada por Jiménez, que terminó de forma abrupta, el piloto cochabambino fue asesinado por cuatro sicarios, en un restaurante de Santa Ana de Yacuma, el 26 de mayo. De este hecho, la Policía logró la aprehensión de un segundo piloto, y el chofer que conducía el vehículo en el que se movilizaron los sicarios.

Fue un mes después del crimen que Yndira Julio y Analía Núñez fueron convocadas a declarar como testigos. Durante el interrogatorio, el investigador Vásquez pidió que ambas mencionen detalles de esta charla, además de precisar quiénes fueron parte de la misma, y desde qué dispositivo celular se hizo la llamada.

“No me acuerdo, estábamos juntas, era de mi teléfono celular, ellos me llamaron a mi teléfono celular, que Yerko dijo que su familia eran unos tumbadores, que la discusión era de Coco y Alondra, que él tenía plata para llevar damas de compañía a Santa Ana y no tenía para ayudarle en su proceso a Alondra, eso dijo el señor José Carlos Jiménez, eso nos dijo almorzando”, fue la respuesta de Yndira Julio.

Por su parte, Analía Núñez respondió que “la persona que llamó fue Yerko Iriarte, al celular de Yndira. Yerko se molestó porque José Carlos Jiménez dijo que era él un drogadicto, un estafador, y que ellos nunca fueron amigos, y de por qué se referían así de su familia, señala que José Carlos Jiménez entró a la llamada grupal y que Yerko estaba escuchando todo lo que se habló”.

Visión 360 consultó sobre los avances de la investigación al Ministerio Público de Beni, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.

