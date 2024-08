Audios atribuidos a ministro peruano involucran a Boluarte en otra polémica

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una nueva controversia salpica a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, luego de que se revelaran unos audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre el cierre de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Desde hace meses la prensa local especula con que Boluarte, a modo de vindicta, quiere perjudicar o directamente neutralizar a la Diviac, el equipo policial que investiga a sus allegados —hermano incluido— y participó en el allanamiento a su vivienda a finales de marzo pasado, cuando estalló el caso Rolex.

De hecho, el mes anterior el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, informó que la Diviac pasó a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). «Con ello evitamos los cuestionamientos al manejo de los gastos especiales de inteligencia», sostuvo en ese momento.

«Que Dios me castigue»

Ahora, con los audios propalados el domingo por el programa ‘Cuarto Poder’ del canal local América Noticias, se confirmaría que la jefa de Estado le solicitó a Santiváñez la clausura de la Diviac.

«A mí Dina me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso (…) yo le he dicho: no puedo, no puedo», le afirmó el funcionario al capitán de la PNP, Junior Izquierdo, quien grabó la conversación el 21 de mayo pasado.