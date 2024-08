Autor de triple asesinato era amigo de la víctima desde hace varios años y su padre sería policía

El padre de la joven que perdió la vida denunció que el dinero que llevaban para hacer cambiar no aparece.

La Paz, Bolivia.-

Omar Copaja fue identificado como el principal responsable del asesinato de los primos Verónica y Domingo Santos, y su amigo taxista que los transportaba. Omar era conocido de hace varios años de las víctimas. Asimismo, familiares aseguran que sería hijo de un policía retirado.

Los cuerpos sin vida fueron encontrados este lunes en la carretera a los Yungas, en Chulumani, tenían disparos de bala en la cabeza y heridas lacerantes en el cuello, que les hicieron después de matarlas. Ya se aprehendió a cuatro presuntos involucrados y fueron presentados esta mañana por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Los primos salieron de sus casas, en la ciudad de La Paz, con el objetivo de cambiar 100 mil dólares, pero en el camino, se encontraron con la muerte.

Según el informe del ministro de Gobierno, Omar C. Ch. fue quien llevó a los primos a cambiar el dinero en los Yungas. Estaba acompañado de Yarinel M., alias Yari y de nacionalidad cubana; también Jorge C., alías ‘El Pajas”, y Norman C., hermano de Omar.

Yarinel vivía en un edificio en construcción, que aparentaba estar abandonado, ubicado en Ciudad Satélite, en El Alto. Los vecinos solo lo veían entrar y salir del inmueble, no están seguros si era el propietario, Además, abría la puerta a los albañiles. La construcción tiene 11 pisos y solo la primera planta parece habitada, pero de manera improvisada ya que las ventanas están tapadas con calaminas.

Verónica tenía 35 años y Domingo tenía 32, el taxista tenía 27 años, era amigo y brazo derecho de Verónica. La madre de Verónica contó que cuando sucedió el hecho, ella estaba en Santa Cruz.