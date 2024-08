Avalancha de reacciones generó la abstención de Colombia en la OEA por elecciones en Venezuela: tachan a Petro de «incoherente»

Opositores, expresidentes y hasta antiguos contrincantes electorales del mandatario mostraron su malestar ante la postura asumida por el Gobierno colombiano ante el Consejo Permanente de la organización, en medio de escándalos de fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro en las recientes elecciones en Venezuela





Foto de archivo del presidente colombiano, Gustavo Petro. EFE/ Miguel Gutiérrez

Ante la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exigía al Gobierno de Venezuela la publicación inmediata de los resultados de las recientes elecciones presidenciales, el presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar su abstención frente a la iniciativa. En una decisión que generó controversia en el ámbito diplomático regional, Colombia se abstuvo de apoyar o rechazar la solicitud.

Esta postura, que se distancia de lo expresado horas antes por el mandatario, así como por varios miembros de su gabinete que solicitaron transparencia en las elecciones en el vecino país, generó reacciones inmediatas en el ámbito político nacional.

Una de las primeras en reaccionar fue María Fernanda Cabal. La senadora del Centro Democrático se manifestó en su cuenta de X, sumando un video con las palabras de Nicolás Maduro en las que señaló a Petro como “un hombre honorable” tras conocerse la abstención del mandatario.

“El silencio de Petro y el agradecimiento de Maduro significan la complicidad de estos socialistas sobre la tragedia de los venezolanos que están luchando por recuperar la democracia”, escribió la congresista.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió al agradecimiento de Maduro a Petro en su discurso y acusó al presidente de avalar al régimen venezolano con dicha postura.

“El Dictador Maduro agrace y elogia a Petro. Fin del comunicado. Más claro no canta un gallo. Petro ayuda a legitimar el robo de las elecciones en Venezuela y es uno de los grandes responsables de este desastre. Qué vergüenza. A mi como Colombiano no me representa”, escribió en X.

Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, cuestionó directamente a Petro y su gabinete por la abstención. “¿Este gobierno no puede durar más de 8 horas sin contradecirse?”, escribió en su cuenta de X. Miguel Uribe Turbay no se cortó a la hora de calificar a Petro como “cómplice de la dictadura”.

En cambio, Alejandro Gaviria se mostró más contundente con su declaración en redes sociales, limitándose a repostear la noticia, acompañada de las palabras “si pero no”, en referencia a la postura asumida por el gobierno Petro en los días previos, y por el propio mandatario en las primeras horas del día, en su cuenta oficial. Por su parte, Sergio Fajardo preguntó “¿Cuál es la verdadera posición de Colombia frente a Venezuela?” al referirse al tema en su cuenta de X.

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó la decisión de los gobiernos de Colombia, Brasil y México de abstenerse en la votación, llevando a que la resolución del Consejo Permanente se hundiera. En su cuenta de X, apuntó directamente contra Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo. “Petro y Murillo en el discurso piden transparencia, pero no votan de esa forma. Incoherentes”, expresó.

Los expresidentes tampoco guardaron silencio. Mientras Iván Duque comentó que “El gobierno de Colombia está ayudando a legitimar la usurpación”, Juan Manuel Santos calificó la postura asumida por el gobierno colombiano ante la OEA como “una vergüenza”.

Con todo, la postura del gobierno colombiano tuvo sus defensores. Daniel Quintero expresó que la mera aprobación de una resolución de la OEA “no hará que Maduro entre las actas”. El exalcalde de Medellín vaticinó que la resolución de la crisis política en Venezuela tiene dos soluciones: “Lo hará el pueblo en un baño de sangre o la inteligencia diplomática de Colombia, Brasil y México”, sentenció.

Tampoco faltaron las celebridades que reaccionaron al anuncio. Entre las primeras se incluyó Majida Issa, que en su cuenta de X apuntó que tachó la postura de Petro como “inadmisible”. “Ese señor no me representa. Yo no soy cómplice de ese dictador! Que vergüenza y que dolor todo esto”, expresó la actriz.